ستيلانتيس تقر بتفوق تسلا وتتبنى تقنيتها

تتجه ستيلانتيس إلى تبني قابس شحن السيارة الكهربائية من تسلا لسياراتها الكهربائية المستقبلية، مما يجعلها شركة تصنيع السيارات الكبرى الحديثة المتبنية لمعيار الشحن.

وتمتلك ستيلانتيس العديد من العلامات التجارية المشهورة، مثل كرايسلر وجيب ورام ودودج.

ومن المفترض أن تطرح الشركة في عام 2025 سياراتها الكهربائية الأولى المزودة بالقابس SAE J3400، المعروف أيضًا باسم معيار الشحن لأمريكا الشمالية من تسلا.

وأوضحت ستيلانتيس أنها تخطط خلال المدة الانتقالية لتوفير محولات للعملاء الذين يمتلكون سيارات كهربائية مزودة بقابس معيار الشحن المشترك، أو CCS.

وتبيع الشركة مجموعة من السيارات الهجينة، بالإضافة إلى نماذج كهربائية تعمل بالبطاريات، ويتوفر معظمها في أوروبا.

ومن المقرر في السنوات القليلة المقبلة إطلاق مجموعة من السيارات الكهربائية القادمة، ويشمل ذلك نماذج جيب ورام وكرايسلر الكهربائية.

ومن المتوقع أن يمنح القرار عملاء ستيلانتيس إمكانية الوصول إلى شبكة الشحن Supercharger من تسلا، بالإضافة إلى توفير بعض الراحة بخصوص مستقبل شحن السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية وخارجها.

ولم يذكر البيان الصحفي للشركة بخصوص الإعلان اسم تسلا، وأشار بدلًا من ذلك إلى قابس شحنها باسمه القياسي الرسمي SAE J3400.

وبدأت الأمور تتكشف في شهر نوفمبر 2022، عندما أعلنت تسلا أنها تعتزم إعادة تسمية تقنيتها للشحن إلى معيار الشحن في أمريكا الشمالية NACS مع فتحها أمام شركات صناعة السيارات الأخرى.

وكانت الفكرة هي منح بقية الصناعة إمكانية الوصول إلى محطات الشحن الموثوقة في وقت يكون فيه شحن السيارات الكهربائية اقتراحًا محفوفًا بالمخاطر وغير مستقر.

وكانت فورد الشركة الأولى التي اعتمدت المعيار، ومن ثم جنرال موتورز، وتبعتها العديد من الشركات المصنعة للسيارات.

كما أعلنت مجموعة فولكس فاجن تبنيها للمعيار، وهي واحدة من شركات صناعة السيارات الكبرى في العالم المالكة لعدد من العلامات التجارية، مثل أودي وبنتلي وبوجاتي وبورشه ولامبورجيني.

وكانت شبكة الشحن Supercharger حصرية لمالكي سيارات تسلا حتى سنوات قليلة مضت، وكانت تعد واحدة من نقاط البيع الرئيسية للشركة، مع أن هذا الأمر بدأ يتغير عندما بدأت الشركة بتوفير الوصول إلى شبكة الشحن للمركبات الكهربائية غير التابعة للشركة.

وتتفوق شبكة الشحن Supercharger على العديد من محطات شحن السيارات الكهربائية التابعة لجهات خارجية المتميزة بمقابس CCS.