جوجل تحسّن التكامل بين هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية

تعمل شركة جوجل على تحسين التكامل بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد عبر مزايا جديدة.

وتختبر الشركة حاليًا بعض المزايا الجديدة التي تسهم في تعزيز التكامل بين تلك الأجهزة، وستطرحها تحت اسم “الأجهزة والمشاركة” Devices & Sharing في إعدادات خدمات جوجل بلاي.

وستقدم جوجل ثلاث مزايا جديدة هي: بث المكالمات ومشاركة نقطة الاتصال ومشاركة اتصال واي فاي.

وتتيح ميزة بث المكالمات نقل المكالمات الصادرة أو الواردة من جهاز أندرويد إلى آخر، بشرط أن يكون الجهازان مربوطين بحساب جوجل نفسه، في حين تعمل ميزة مشاركة نقطة الاتصال على تفعيل نقطة الاتصال في جهاز وتوصيل الجهاز الآخر بها على نحو تلقائي.

وأما ميزة مشاركة اتصال واي فاي، فهي تسمح بمشاركة كلمات المرور الخاصة بشبكات واي فاي التي يتصل بها أحد الأجهزة مع جهاز آخر.

وتعمل الشركة على إنشاء ميزة تسمى “مجموعات الأجهزة” Device Group، وهي تسمح للمستخدم بربط أجهزة متعددة بحساب جوجل نفسه وتمكين مزايا معينة بينها.

وأدمجت جوجل في وقت سابق من العام الجاري ميزة المشاركة القريبة (Nearby Share) في ميزة المشاركة السريعة (Quick Share) من سامسونج لتسهيل مشاركة الملفات بين أجهزة أندرويد على نحو سلس.

وتسعى الشركة إلى سد الفجوة بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد عبر نظام تكامل شامل يشبه ما تفعله آبل مع هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية وحواسيب ماك.