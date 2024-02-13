جوجل تتيح تطبيق الذكاء الاصطناعي Gemini على نطاق عالمي

أعلنت جوجل إتاحة تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها Gemini على نطاق عالمي بعد إطلاقه قبل أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبات التطبيق متاحًا في العديد من الدول في أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا وكندا وفقًا لما ذكره جاك كرواكزيك، مدير المنتجات في جوجل.

وأضاف كرواكزيك، بأن جوجل تعمل على إتاحة التطبيق في الدول الأوروبية في أقرب وقتٍ ممكن.

ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق Gemini من متجر جوجل بلاي كتطبيق مستقل للأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد أو متجر آب ستور لأجهزة آيفون أو آيباد كجزء من تطبيق جوجل على نحو مجاني.

وفيما يتعلق بالأجهزة العاملة بنظام أندرويد، يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق Gemini من خارج متجر جوجل بلاي عبر أحد المتاجر الخارجية في حالة عدم توفره في الدولة التي يقيم فيها المستخدم، ومنها الدول الأوروبية.

ويمكن للمستخدمين الاعتماد على التطبيق في إدخال الأوامر النصية أو الصوتية أو استخدام الصور، وسيرد التطبيق استنادًا إلى تلك الأوامر اعتمادًا على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Pro الذي يدعم أكثر من 40 لغة في الوقت الحالي، منها اللغة العربية.

ويتيح التطبيق توليد الأفكار والصور، كما يمكنه أن يحل محل مساعد جوجل الشخصي “Google Assistant”، لكنه لا يدعم في الوقت الحالي تنفيذ أوامر داخل النظام كتغيير الإعدادات أو ضبط المنبه أو التحكم في الأجهزة المنزلية.

ومن المنتظر أن يصبح Gemini مساعد الذكاء الاصطناعي الافتراضي في نظام أندرويد، لكن جوجل ما زالت تعمل على إصلاح المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون قبل إضافة مزايا جديدة على نطاق واسع.