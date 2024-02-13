جهاز iPad Air اللوحي القادم.. إليك أبرز مواصفاته ومزاياه المُتوقعة

تستعد شركة آبل لإطلاق تشكيلة جديدة من أجهزتها اللوحية من طراز iPad Pro، وطراز iPad Air في هذا العام. ومن المُتوقع أن تحصل الأجهزة الجديدة من طراز آيباد آير على تحديثات كبرى؛ إذ تخطط شركة آبل لإطلاق جهاز يضم شاشة كبيرة للمرة الأولى في سلسلة آيباد آير، بالإضافة إلى تغييرات في التصميم، وتحسينات في الأداء.

وفيما يلي، سنذكر أبرز المواصفات والمزايا التي من المُتوقع أن يتمتع بها جهاز iPad Air اللوحي الجديد:

1- يتمتع بتصميم جديد:

أجرت آبل تغييرًا جذريًا في تصميم جهاز iPad Air في عام 2020 بإضافة شاشة بقياس قدره 10.9 بوصات، واختيار تصميم يضم حافات مسطحة مشابهة لحافات جهاز iPad Pro. وفي هذا العام، تخطط آبل للاحتفاظ بالتصميم نفسه، ولكن مع إضافة بعض التغييرات في قياس الشاشة.

وفقًا لعدة تقارير، منها ما نُشر في موقع Bloomberg، ستطلق آبل في هذا العام طرازًا جديدًا من جهاز iPad Air يضم شاشة بقياس قدره 12.9 بوصة، وستكون هذه المرة الأولى التي يتوفر فيها جهاز iPad Air بحجمين للشاشة.

2- تغيير شكل نتوء الكاميرا:

وفقًا لبعض التسريبات، ستتميز الطرز الجديدة من آيباد آير بتصميم مختلف لنتوء الكاميرا الخلفية؛ إذ يمتاز جهاز iPad Air 2022 الأحدث في سلسلة آيباد آير بأنه يضم كاميرا خلفية أحادية العدسة تظهر في أقصى الجهة اليُسرى العلوية من الجهة الخلفية للجهاز. لكن من المتوقع أن يمتاز التصميم الجديد للكاميرا بوجود إطار يحيط بالكاميرا يشبه الإطار الموجود في طراز iPhone X، ويضم الإطار أيضًا الفلاش وليس عدسة الكاميرا الخلفية فقط.

3- لا توجد لوحة مفاتيح جديدة لجهاز iPad Air:

يُشاع أن آبل تخطط لإطلاق لوحة مفاتيح جديدة بتصميم جديد أكثر ملاءمة لاستخدام جهاز iPad Pro كحاسوب محمول، ولن تعمل أجهزة آيباد آير الجديدة مع لوحة المفاتيح الجديدة، فقد أشار Mark Gurman من Bloomberg إلى أن لوحة المفاتيح الجديدة من آبل حصرية لتشكيلة iPad Pro.

ستعمل تشكيلة آيباد آير الجديدة التي تتضمن طرازين أحدهما بقياس قدره 10.9 بوصات، والثاني بقياس قدره 12.9 بوصة مع لوحة المفاتيح المتوفرة حاليًا، وهذه المزية ستمنح المستخدمين سببًا آخر لاختيار طراز iPad Pro الأكثر تكلفة.

وقد ذكر Gurman في ديسمبر، أن لوحة المفاتيح الجديدة تزيد تميّز جهاز iPad Pro، ولا تخطط آبل لإصدار نسخة جديدة من هذا الملحق لجهاز iPad Air، وسيظل الطراز الجديد الذي يأتي بقياس قدره 12.9 بوصة يدعم لوحة المفاتيح الحالية المصممة لهذا الحجم. وإذا كنت تريد استخدام أحدث لوحة مفاتيح من آبل، فعليك اختيار طراز Pro بدلًا من Air.

تاريخ الإصدار ومزايا أخرى مُتوقعة:

من المتوقع إطلاق الطرز الجديدة من جهاز iPad Air في شهر آذار/ مارس 2024، وبالإضافة إلى التغييرات التي ذكرناها سابقًا، ستمتاز أجهزة آيباد آير الجديدة أيضًا بأداء مُحسّن، ومن المُتوقع أن تعمل بمعالج M2 أو M3، وقد توفر آبل بعض الألوان الجديدة من هذه الأجهزة.