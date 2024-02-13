ثردز تقدم ميزة الموضوعات الشائعة

أضافت منصة التدوين المصغر “ثردز” ميزة الموضوعات الشائعة التي تتيح للمستخدمين إمكانية الاطلاع على القضايا والنقاشات الأكثر رواجًا في المنصة في الوقت الفعلي.

وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور له عبر حسابه الشخصي أن منصة ثردز ستبدأ اختبار تلك الميزة على نطاق محدود في الولايات المتحدة، لمساعدة المستخدمين في العثور على الموضوعات التي يناقشها الآخرون في المنصة في الوقت المناسب.

وستُعرض الموضوعات الشائعة خلال اليوم داخل ثردز في موضعين؛ في صفحة البحث وضمن تبويب “لك” في الصفحة الرئيسية، وستُحدد الموضوعات الأكثر رواجًا اعتمادًا على أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا استنادًا إلى تفاعل الأشخاص في المنصة.

وتقول شركة ميتا إن فريق المتخصصين في المحتوى لديها سيتأكد من أن “الموضوعات لا تنتهك إرشادات مجتمع المنصة وإرشادات النزاهة الأخرى المعمول بها”، كما سيتحقق الفريق من عدم وجود موضوعات مكررة أو مضللة أو غير منطقية.

وسيتمكن المستخدمون من الإبلاغ عن المحتوى الذي قد يمثل مشكلة في حال ظهور موضوع ينتهك الإرشادات دون أن يكتشفه مشرفو الموقع.

وأوضحت شركة ميتا أن المحتوى السياسي في المنصة يمكن أن يُعرض ضمن الموضوعات الرائجة بشرط ألا ينتهك إرشادات المنصة وفقًا لما ذكرته الشركة.

وكانت شركة ميتا قد أضافت خيارات جديدة لإدارة المحتوى في إنستاجرام وثردز تتيح للمستخدمين إخفاء المحتوى السياسي وتقييد ظهوره في المنصتين.

ويمكن لتلك الميزة أن تجعل ثردز أكثر قدرة على منافسة منصة إكس، تويتر سابقًا؛ لأنها ستساعد المستخدمين في الوصول إلى المحادثات والمناقشات التي تجري في الوقت الفعلي، وهو أمر كانت تفتقر إليه المنصة.

ولا يُعرف مدى الإشراف البشري الذي سيُوجه نحو قسم الموضوعات الرائجة، وإذا كانت ميتا ستديره بالإشراف البشري على نحو كامل أو تتركه للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.