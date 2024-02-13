تيك توك تجلب مساعدها الذكي إلى Adobe Express

أعلنت تيك توك أن مساعدها الإبداعي Creative Assistant المدعوم بالذكاء الاصطناعي أصبح متوفرًا الآن مباشرة داخل أدوبي إكسبريس Adobe Express.

وقالت الشركتان إن التكامل يساعد الشركات والمؤسسات والمبدعين في إنشاء المحتوى وتسويقه بفعالية.

ويتوفر المساعد الإبداعي الآن عالميًا باللغة الإنجليزية بصفته وظيفة إضافية في أدوبي إكسبريس لكل من المستخدمين المشتركين وغير المشتركين.

وتهدف وظيفة المساعد الإبداعي في أدوبي إكسبريس إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين عند العمل عبر منصات مختلفة من أجل إنشاء المحتوى.

ويستطيع مستخدمو أدوبي إكسبريس الوصول إلى القوالب والمقاطع الصوتية والمرئية والملصقات من Adobe Stock ومنشئ فيديو Adobe Express TikTok.

كما يستطيعون الوصول إلى رؤى تيك توك بخصوص الوسوم الشائعة والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال المساعد الإبداعي الذي يساعد أيضًا في طرح الأفكار الإبداعية أو حتى كتابة نصوص الفيديو.

ويتيح التكامل أيضًا للشركات والمؤسسات والمبدعين جدولة المحتوى ونشره مباشرةً عبر تيك توك، دون الحاجة إلى مغادرة أدوبي إكسبريس.

وقالت ستايسي مارتينت، نائبة الرئيس لإستراتيجية التسويق والاتصالات في أدوبي، في بيان: “يقلل المساعد الإبداعي الجديد ضمن أدوبي إكسبريس الوقت والجهد والموارد المطلوبة للعمل عبر منصات مختلفة لكل مرحلة من مراحل التفكير في المحتوى وإنشائه وتوزيعه”.

وأضافت: “نرى قيمة كبيرة في تعاوننا مع تيك توك من أجل المساعدة في إنشاء محتوى يقدم قيمة تجارية حقيقية للعملاء من خلال الجمع بين أدواتنا الإبداعية الفريدة ومعرفة تيك توك الواسعة بالجمهور العالمي المتفاعل”.

وقالت صوفيا هيرنانديز، رئيسة قسم التسويق العالمي في تيك توك، في بيان: “نحن متحمسون لإدماج المساعد الإبداعي في أدوبي إكسبريس ومساعدة الشركات في إنشاء الحملات بسلاسة داخل المنصة التي يعرفونها ويحبونها”.

وأطلقت منصة التواصل الاجتماعي أول مرة مساعدها الإبداعي في شهر سبتمبر الماضي لمساعدة العلامات التجارية في إنشاء مقاطع فيديو بسرعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ويتيح التكامل مع أدوبي إكسبريس للمبدعين والعلامات التجارية إنشاء المحتوى ونشره بفعالية، وكل ذلك في مكان واحد، إذ يمكنك الوصول إلى المساعد الإبداعي عبر الانتقال إلى قسم الوظائف الإضافية في أدوبي إكسبريس.