إنفيديا تتجاوز أمازون في سباق القيمة السوقية

تجاوزت شركة إنفيديا شركة أمازون من ناحية القيمة السوقية بعد الارتفاع الكبير في سعر سهم الشركة منذ مطلع عام 2024 الجاري بفضل سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وتعد إنفيديا إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال الرقاقات الإلكترونية، وخاصةً الرقاقات المُستخدمة في مراكز البيانات والبنى التحتية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وشهد طلب الرقاقات الإلكترونية التي تصنعها شركة إنفيديا طفرة هائلة خلال عام 2023 مع بداية ثورة الذكاء الاصطناعي، وما زال ذلك الطلب مستمرًا مع هيمنة كبيرة لإنفيديا دون غيرها من الشركات.

ومن الجدير بالذكر أن أسهم شركة إنفيديا زادت بنسبة قدرها 50% تقريبًا منذ مطلع العام الجاري، مما رفع القيمة السوقية للشركة بنحو 600 مليار دولار، لتبلغ حاليًا 1.82 تريليون دولار متجاوزة أمازون التي تبلغ قيمتها السوقية الحالية نحو 1.81 تريليون دولار وبفارق ليس كبيرًا عن ألفابت – الشركة الأم لجوجل – التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.87 تريليون دولار.

وتعد إنفيديا حاليًا أفضل الشركات أداءً منذ مطلع العام الجاري في مؤشر ستاندارد آند بورز 500 (S&P 500)‏، وهو مؤشر أسهم يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية.

وكانت المرة الأخيرة التي استطاعت فيها إنفيديا تجاوز القيمة السوقية لأمازون في عام 2002، أي قبل أكثر من عشرين عامًا، إذ كانت القيمة السوقية لكلتا الشركتين آنذاك لا تتجاوز 6 مليارات دولار.

ومع مطلع العام الجاري، استطاعت مايكروسوفت أيضًا أن تتجاوز القيمة السوقية لشركة آبل لتصبح أكبر شركة من حيث القيمة السوقية مدفوعة أيضًا بتركيزها في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين تأتي ألفابت في المركز الثالث.