إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعدين في السعودية

أطلق معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ومعالي الدكتور عبدالله الغامدي؛ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، اليوم مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعدين (AI Center of Excellence for Manufacturing & Mining)، الذي يرمي إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع.

وقد جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة، الذي تنظمه (سدايا) في مدينة الرياض، تحت شعار (حياة أجود)، وبمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم.

أهداف مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعدين:

يهدف المركز الجديد إلى دعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة والتعدين، ومعالجة تحديات القطاع، ودعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للإسهام في جعل المملكة العربية السعودية قوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًا عالميًا من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي.

سيكون دور المركز هو توعية العاملين في منظومة الصناعة والتعدين بأهمية استخدام البيانات لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، وكذلك توفير العديد من الفرص التدريبية لبناء القدرات والكفاءات الوطنية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي للعمل في القطاع.

مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعدين يحقق الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة.#حياة_أجود#المنتدى_العالمي_للمدن_الذكية pic.twitter.com/TOknmwQAZC — SmartCforum (@SmartCforum) February 13, 2024

ويأتي هذا المركز نتاج مذكرة التفاهم التي وُقعت بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وسدايا في عام 2022، بهدف دعم الجهود المبذولة لإدراج المملكة ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ورفع تصنيفها، وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن إطلاق المركز يأتي في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية السعودية 2030، وضمن جهود (سدايا) لتقديم أحدث الخدمات التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

المنتدى العالمي للمدن الذكية:

واصل المنتدى العالمي للمدن الذكية فعالياته اليوم في مدينة الرياض، ويهدف المنتدى إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن سدايا قد أطلقت خلال فعاليات المنتدى عددًا من الحلول الجديدة، وأبرزها: