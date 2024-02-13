أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy A15 5G و Galaxy A14 5G 

هاتف Galaxy A15 5G من أحدث الهواتف الذكية من فئة A من سامسونج، ويأتي مع تحسينات في نظام الكاميرا ومواصفات الشاشة والبطارية مقارنةً بالطراز السابق Galaxy A14 5G. لكن هل تستحق هذه التحسينات الترقية إلى الطراز الجديد؟

في هذا المقال، سنقدم مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A15 5G و Galaxy A14 5G لتتعرف أبرز الفروق بينهما ولمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك:

1- يضم هاتف Galaxy A15 5G شاشة تتمتع بمواصفات أفضل من شاشة Galaxy A14 5G:

يضم هاتف Galaxy A15 5G الجديد شاشة من نوع Super AMOLED بمقاس قدره 6.5 بوصات، وتضم إطارًا رفيعًا لزيادة المساحة المتاحة للمشاهدة، أما هاتف Galaxy A14 5G فيضم شاشة من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.6 بوصات، وتضم إطارًا أعرض من إطار شاشة الطراز الجديد. ولكن كلتا الشاشتين تدعمان معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا.

2- يعمل هاتف Galaxy A15 5G بمعالج أسرع من المعالج الذي يعمل به الطراز السابق:

يعمل هاتف Galaxy A15 بمعالج (+Mediatek Dimensity 6100) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2).

وهو أسرع قليلًا وأكثر كفاءة من المعالج الذي يعمل به هاتف Galaxy A14 5G وهو معالج (MediaTek Dimensity 700) الثماني النوى والمصنع بتقنية 7 نانومتر وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2).

3- يضم هاتف Galaxy A15 5G نظام كاميرا مُحسّنًا:

يضم هاتف Galaxy A15 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية فائقة الاتساع (ultrawide) تأتي بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وهي مخصصة للتصوير الدقيق (macro).

أما هاتف Galaxy A14 5G فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات أيضًا؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8، أما الثانية فتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.4 وهي مخصصة للتصوير الدقيق (macro)، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.4، لكنه لا يضم كاميرا مخصصة للتصوير الفائق العرض (ultra-wide).

يمكن للكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل في كلا الهاتفين، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

4- تدعم بطارية هاتف Galaxy A15 الشحن السلكي بسرعة أعلى من سرعة الشحن في هاتف Galaxy A14:

يحتوي هاتفا Galaxy A15 و Galaxy A14 على بطاريات كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، لكن سرعات الشحن تختلف؛ إذ تدعم بطارية هاتف Galaxy A15 الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، أما بطارية هاتف Galaxy A14 فتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

5- السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy A15 5G بسعر يبدأ من 682 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy A14 5G بسعر يبدأ من 607 ريالات سعودية.

أيهما تختار؟

إذا كنت تفكر في شراء هاتف سامسونج جديد من فئة A، وتفكر في هاتفي Galaxy A15 5G و Galaxy A14 5G، فاختر هاتف سامسونج Galaxy A15 5G الأحدث؛ لأنه يتمتع بمزايا أفضل من الطراز السابق، فهو يعمل بمعالج أقوى، وتدعم بطارية الشحن السلكي بسرعة أعلى من سرعة الشحن التي تدعمها بطارية الطراز السابق، كما يضم نظام كاميرا أفضل قليلًا من نظام الكاميرا الخاص بهاتف Galaxy A14 5G.

أما إذا كنت تستخدم طراز Galaxy A14 5G وتفكر في الترقية إلى Galaxy A15 5G لكنك لم تتخذ القرار النهائي، ففكر في أداء هاتفك، وسرعة الشحن، وإذا كانت هذه العوامل مهمة لك، فسيكون من الأفضل الترقية إلى الطراز الجديد؛ لأنه يعمل بمعالج أقوى ويدعم سرعة شحن أعلى مقارنةً بطراز A14.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy A15 5G و Galaxy A14 5G:

المواصفات Galaxy A14 5G Galaxy A15 5G المعالج معالج (MediaTek Dimensity 700) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 7 نانومتر. معالج (+Mediatek Dimensity 6100) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر. الشاشة من نوع (PLS LCD) بقياس قدره 6.6 بوصات. من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 6.5 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 64 أو 128 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 4 أو 6 أو 8 جيجابايت. 4 أو 6 أو 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. مزايا التأمين البيومترية مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي. مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC) شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. يدعم. نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 14. البطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا. سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا. الألوان الفضي، والأسود، والأخضر، والبنفسجي. الأسود، والأزرق، والأزرق الغامق، والأصفر. الوزن 202 جرام. 200 جرام. الأبعاد 167.7 × 78 × 9.1 مم. 160.1 × 76.8 × 8.4 مم. السعر يبدأ من 607 ريالات سعودية. يبدأ من 682 ريالًا سعوديًا.