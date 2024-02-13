أبرز الفروق بين روبوتات الدردشة ChatGPT و Copilot و Gemini

تمتاز روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بقدرتها على إنشاء المحتوى، وكتابة الأكواد البرمجية، ورسائل البريد الإلكتروني، والإجابة عن الأسئلة ومنح المستخدم الأفكار المتنوعة وغير ذلك، لكن اختيار واحد من روبوتات الدردشة الأكثر شعبية يمكن أن يكون صعبًا، خاصة مع إضافة مايكروسوفت نموذج GPT-4 إلى روبوت Bing وتغيير اسمه إلى Copilot، وإضافة OpenAI مزايا جديدة إلى روبوت ChatGPT، وتحسين قدرات روبوت جوجل Bard وتغيير اسمه إلى Gemini.

وقد يكون من الصعب معرفة أي من روبوتات الدردشة الذكية الثلاثة الأكثر شعبية هو الأفضل للاستخدام، لذلك سنوضح فيما يلي أي روبوت عليك استخدامه بحسب احتياجاتك:

أولًا: روبوت ChatGPT:

استخدم روبوت ChatGPT إذا كنت:

1- تريد تجربة أكثر روبوت محادثة ذكي شعبية:

أطلقت شركة OpenAI روبوت ChatGPT في نوفمبر 2022، ومنذ ذلك الحين، اكتسب روبوت المحادثة الذكي أكثر من 100 مليون مستخدم، وشهد موقع الويب الخاص بالروبوت 1.8 مليار زائر شهريًا.

وقد أثار ChatGPT الكثير من الجدل، خاصة مع اكتشاف الناس قدرته على القيام بالعديد من المهام الخاصة بحل الواجبات المدرسية وكتابة الأكواد البرمجية وتوليد النصوص.

ومع أن ChatGPT أثبت أنه أداة ذكاء اصطناعي قيّمة، فهو عرضة للخطأ، ومثل النماذج اللغوية الكبيرة الأخرى (LLMs)، فإن نموذج GPT-3.5 الذي يعمل به هذا الروبوت غير كامل، فقد دُرّب على البيانات حتى يناير 2022. كما أنه غالبًا ما يفشل في فهم الفروق الدقيقة في بعض المطالبات؛ مما يمنحك إجابة خطأ في بعض الأحيان.

على سبيل المثال: سألت روبوت ChatGPT المجاني السؤال التالي: “لدي 5 برتقالات اليوم، أكلت 3 برتقالات الأسبوع الماضي. كم برتقالة تبقى لدي؟”

يجب أن تكون الإجابة خمسة؛ إذ إن عدد البرتقالات التي أكلتها الأسبوع الماضي لا يؤثر في عدد البرتقالات التي أمتلكها اليوم، وعندما طرحت هذا السؤال على ChatGPT قدّم إجابة خطأ، وهي: “لو كان لديك 5 برتقالات اليوم وأكلت 3 برتقالات الأسبوع الماضي، فإن عدد البرتقالات المتبقية يكون 5 – 3 = 2 برتقالة”. كما هو موضح في الصورة التالية:

2- لديك استعداد لدفع مبلغ شهري للاشتراك في ChatGPT Plus:

تُتيح OpenAI للمستخدمين الوصول إلى ChatGPT المدعوم بنموذج GPT-3.5 مجانًا، ولكن إذا كنت مستعدًا لدفع ثمن إصدار Plus، يمكنك الوصول إلى النموذج اللغوي GPT-4 والعديد من المزايا الأخرى بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا.

يمتاز النموذج اللغوي GPT-4 بأنه مدرب على البيانات حتى شهر أبريل 2023 ويمكنه أيضًا الوصول إلى الإنترنت بدعم من Microsoft Bing. وهو مدرّب على مجموعة ضخمة من البيانات أكثر بكثير من البيانات المدرب عليها نموذج GPT-3.5؛ مما يجعله أكثر قدرة على الإجابة عن الأسئلة بدقة وأقل عرضة للخطأ، وعندما طرحنا عليه السؤال السابق نفسه قدّم إجابة صحيحة.

ثانيًا: روبوت Microsoft Copilot

استخدم روبوت Copilot إذا كنت:

1- تريد الوصول إلى المزيد من المعلومات الحديثة:

على عكس الإصدار المجاني من روبوت ChatGPT الذي يمكنه توليد النصوص بأسلوب المحادثة اعتمادًا على المعلومات المتوفرة حتى مطلع عام 2022، يمكن لروبوت Copilot الوصول إلى الإنترنت لتقديم المزيد من المعلومات الحديثة، مع إضافة روابط للمصادر.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل Copilot بواسطة النموذج اللغوي GPT-4 من OpenAI، وهو مجاني تمامًا للاستخدام. لكن المحادثة الواحدة تقتصر على خمسة ردود فقط، ويمكنك إدخال ما يصل إلى 2000 حرف في كل مطالبة.

2- ترغب في استخدام المزيد من المزايا المرئية:

أضافت مايكروسوفت مزايا بصرية إلى Copilot، وعند استخدامه في الوقت الحالي، يمكنك طرح الأسئلة المتنوعة والحصول على معلومات كاملة مع الصور. على سبيل المثال: إذا طرحت سؤالًا على روبوت Copilot تسأل فيه عن حيوان معين، ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة به، مع إظهار صورته، والمناطق التي يعيش فيها، وطبيعة أكله، وغيرها.

وعندما تستخدم Copilot، يمكنك أيضًا أن تطلب منه إنشاء صورة لك، وما عليك سوى إعطاء Copilot وصفًا لشكل الصورة، وسيولّد روبوت الدردشة أربع صور لتختار منها.

ويمتاز روبوت Copilot أيضًا بدعمه أنماط محادثة مختلفة، هي: Creative و Balanced و Precise، التي تختلف في طول الإجابة التي تقدمها وسياقها لتناسب احتياجاتك.

ثالثًا: روبوت Gemini

استخدم روبوت Gemini إذا كنت:

1- تريد تجربة سريعة وغير محدودة تقريبًا:

يمتاز Gemini بأنه سريع وأصبح يقدم إجابات أكثر دقة بمرور الوقت. وهو ليس أسرع من ChatGPT Plus، ولكنه أسرع في تقديم الردود من Copilot في بعض الأحيان وأسرع من إصدار GPT-3.5 المجاني من ChatGPT. ولا يقدم Gemini عددًا محددًا من الردود في المحادثة الواحدة مثل Copilot، ويمكنك إجراء محادثات طويلة معه.

2- ترغب في استخدام روبوت يتوافق مع جميع تطبيقات جوجل:

أضافت جوجل مزايا بصرية إلى Gemini أكثر من تلك المتاحة في الوقت الحالي في Copilot؛ إذ يمكن للمستخدمين استخدام Gemini لإنشاء الصور، ويمكنهم تحميل الصور لطرح استفسارات عنها من خلال التكامل مع Google Lens.

يمكنك استخدام Gemini مع مجموعة واسعة من تطبيقات جوجل الأخرى؛ إذ يمكن لمستخدمي Gemini تثبيت الإضافات الخاصة بمنصة Google Workspace ويوتيوب وخرائط جوجل، و Google Flights و Google Hotels، للاستفادة من الروبوت في أثناء استخدام تلك التطبيقات.