آبل تصلح مشكلة رمز المرور في نظارة فيجن برو

أطلقت آبل تحديث visionOS 1.0.3 الجديد لنظارة الواقع المختلط فيجن برو، وهو أول تحديث توفره الشركة منذ إطلاقها مطلع الشهر الجاري.

ويهدف التحديث الجديد إلى إصلاح مشكلة إعادة ضبط رمز المرور في النظارة بعد أن أفاد مالكو النظارة بعدم قدرتهم على استخدامها عند نسيان رمز المرور.

وإذا كان المستخدمون غير قادرين على تذكر رمز المرور فقد تتعطل النظارة، وقد يحتاج المستخدمون إلى الذهاب إلى مركز الصيانة التابع لآبل لإعادة تعيينه.

ويستخدم موظفو آبل ملحقًا من نوع خاص تبيعه الشركة للمطورين مقابل 300 دولارٍ أمريكي لتوصيل نظارة فيجين برو بأجهزة آيباد أو الحواسيب المحمولة من أجل إعادة ضبطها.

وأثارت تلك المشكلة غضبًا واسعًا بين أوساط المستخدمين، لافتقار النظارة المرتفعة الثمن إلى خيار أساسي مثل إعادة تعيين رمز المرور.

ويضيف تحديث visionOS 1.0.3 خيار إعادة ضبط النظارة عند نسيان كلمة المرور وإدخالها عدة مرات على نحو خطأ، كما يعمل التحديث على حل بعض المشكلات التي لم توضحها آبل.

ومن الملاحظ أن إعادة ضبط نظارة فيجن برو، وما يتبع ذلك من محو كافة محتوياتها، لا يزيل قفل التنشيط، لذا ففي حالة سرقتها لن يتمكن السارق من الدخول إليها باستخدام أي حساب آخر.

ويستطيع مالكو النظارة تحميل التحديث الجديد كما هي الحال في أجهزة آبل الأخرى، بالذهاب إلى قسم تحديثات النظام في تطبيق الإعدادات في النظارة.