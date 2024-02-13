آبل تسعى إلى الشكل المثالي لنظارة فيجن برو

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن بعض أعضاء الفريق الذي يعمل على نظارة فيجن برو في آبل يعتقدون أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين تنفيذه قبل عدّها جيدة بما يكفي لتُستخدم على أساس يومي.

ووفقًا للتقرير، فإن هناك اعتقادًا سائدًا بين فريق عمل تطوير النظارة بأن آبل ستطلق أربعة أجيال متتابعة منها في سبيل الوصول إلى الشكل المثالي لنظارة فيجن برو.

ولم يشر التقرير على نحو تفصيلي إلى ما الذي يعده فريق تطوير آبل “الشكل المثالي” للنظارة، لكن يسهل أخذ الإشارات من انطباعات العملاء الذين اشتروا الجيل الأول من النظارة، والذين واجهوا بعض المشكلات مع عتاد النظارة ونظام تشغيلها.

وأفاد بعض عملاء آبل بأن نظارة فيجن برو نفسها ثقيلة جدًا وغير عملية مع الاستخدام الطويل، مما يجعل تصغير الإصدارات القادمة أمرًا ضروريًا، وشملت الانتقادات الأخرى ضعف عمر البطارية، وعدم وجود تطبيقات مخصصة على نحو كافٍ، بالإضافة إلى كثرة الأخطاء في نظام التشغيل VisionOS.

ويتوقع أن تحل نظارة فيجن برو محل جهاز آيباد في النهاية إذا تمكن فريق العمل من حل تلك المشكلات عبر الإصدارات الأولى للنظارة.

وأشار التقرير إلى أن آبل كانت قد أطلقت جهاز آيباد في الأساس ليحل محل حواسيب ماك، لكنها حققت نتائج متباينة وفشل جهاز آيباد في استبدال حواسيب ماك، كما تراجعت مبيعاته خلال السنوات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن الإصدار الأول من نظارة آبل هو نموذج أولي بالأساس مع أن سعرها مرتفع، ويبدأ من 3500 دولارٍ أمريكي، كما ستطرح آبل نحو 500 وحدة من النظارة خلال العام الجاري، وهو عدد محدود للغاية مقارنةً ببقية منتجاتها، وذلك لاختبار رد فعل السوق تجاهها.