موقع GPTshop يبدأ بيع أقوى محطة عمل مكتبية للذكاء الاصطناعي في العالم

في 8 من أبريل عام 2023، كشفت شركة إنفيديا، في مؤتمر SIGGRAPH، عن نسخة جديدة من رقاقة GH200 التي تعد أول وحدة لمعالجة الرسوم في العالم تحتوي على ذاكرة HBM3e.

وصممت منصة إنفيديا GH200 لتأخذ زمام المبادرة في مجال الحوسبة المتسارعة لتحلل وتنفذ أكثر المهام تعقيدًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتهدف إنفيديا من وراء هذا التصميم المعقد الذي يجمع بين وحدة معالجة الرسوم (GPU) ووحدة المعالجة المركزية (CPU) إلى تصميم شبه متكامل يغطي الإقبال المتزايد في سوق الحوسبة العالية الأداء (HPC).

ومع أن هذه المنصة موجهة لمراكز البيانات الضخمة، فإن متجر GPTshop.ai بدأ بيع رقاقة GH200 كجزء من محطة العمل المكتبية للذكاء الاصطناعي. ويمكن الآن الحصول على قوة معالج Grace ووحدة معالجة الرسوم H200 من إنفيديا، شرط أن يكون لديك مبلغ قدره 41 ألف دولارٍ.

وتأتي محطة العمل المكتبية Grace Hopper (GH200) مع معالج مركزي يحتوي على 72 نواة مستندة إلى معمارية Arm Neoverse V2، مع ذاكرة LPDDR5X بحجم قدره 480 جيجابايت، مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 512 جيجابايت/ الثانية.

كما تأتي مع وحدة معالجة الرسوم H200، المستندة إلى معمارية Hopper، مع 132 وحدة SM بما يعادل 16،896 ألف نواة كودا CUDA، و528 نواة Tensor. اللافت أن محطة العمل المكتبية للذكاء الاصطناعي تأتي بإصدار ذاكرة HBM3 وبإصدار HBM3e الأحدث.

وعند اختيار إصدار HBM3 مع هذا الحاسوب سيكون حجم الذاكرة 96 جيجابايت مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 4 تيرابايت، لكن عند اختيار إصدار HBM3e سيكون حجم الذاكرة 144 جيجابايت مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 5 تيرابايت.

وتحتوي محطة العمل المكتبية على مراوح ومبردات من شركة Noctua، كما تحتوي على إضافات اختيارية مثل بطاقة الشبكة Bluefield-3 و ConnectX-7 من إنفيديا، وقرص SSD بحجم قدره 8 تيرابايت، وقرص HDD بحجم قدره 30 تيرابايت، وفأرة ولوحة مفاتيح، وبطاقة إنفيديا RTX 4060 لدعم محطة العمل بتقنية تتبع الأشعة.

خيارك الوحيد لتشغيل هذا الحاسوب هو نظام التشغيل أوبونتو، والسبب في استبعاد الاعتماد على نظام تشغيل ويندوز يعود إلى أن وحدات المعالجة المركزية Arm لا تعمل جيدًا مع هذا النظام.