معمارية AMD Zen 5 ستدعم مجموعة تعليمات جديدة

تؤكد أحدث المعلومات من موقع Phoronix أن مجموعة من التعليمات الجديدة ستصل إلى وحدات المعالجة المركزية المستندة إلى معمارية AMD Zen 5.

وقد حصل برنامج جنو جي سي سي (GCC)، وهو مترجم من لغات البرمجة إلى لغة الآلة، على ترقية جديدة تسلط الضوء على نوع التعليمات التي تهدف AMD إلى إضافتها إلى معمارية Zen 5 الجديدة.

من المثير للاهتمام أن الترقية الجديدة للمترجم تشير إلى أن معمارية Zen 5 ستدعم خمسة تعليمات جديدة لم تسبق رؤيتها في وحدات المعالجة المركزية المستندة إلى معمارية Zen.

واللافت أن أربعة من هذه التعليمات مدعومة في وحدات المعالجة المركزية من إنتل منذ سنوات عديدة، كما تدعم إنتل تعليمات AVX-VNNI في وحدات المعالجة المركزية الخاصة بالخوادم Granite Rapids والتي ستطلق قريبًا في الأسواق.

ويبدو أن AMD قد قررت أن تلحق بركب إنتل في دعم هذه المجموعة من التعليمات، وأهمها AVX-VNNI، التي دعمتها إنتل أول مرة في وحدات المعالجة المركزية Alder Lake في عام 2021.

وللتوضيح فإن اختصار VNNI يعني: مجموعة تعليمات الشبكة العصبية المتجهة (Vector Neural Network Instructions)، وقد أصبحت هذه التعليمات أكثر أهمية في المنتجات التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

ولا ينبغي الخلط بين مجموعة تعليمات AVX-VNNI و AVX512-VNNI، نظرًا إلى أن تعليمات AVX-VNNI تعد أقوى نسبيًا مقارنة بمجموعة تعليمات AVX512. ويمكن لكلتيهما إجراء العمليات نفسها، ولكن تتمتع تعليمات AVX512-VNNI بإمكانية الوصول إلى امتداد 512 بت باستخدام ترميز EVEX لتحقيق أداء أقوى.