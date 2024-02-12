مايكروسوفت تعدل متطلبات تشغيل ويندوز 11

ستواجه الحواسيب المزودة بمعالجات قديمة جدًا مشكلة هذا الخريف عندما تبدأ مايكروسوفت بطرح إصدار ويندوز 11 التالي، إذ يصبح النظام التشغيلي غير قابل للتشغيل عبر المعالجات غير المجهزة بميزة المعالج المسماة POPCNT.

وتستعد عملاقة البرمجيات في وقت لاحق من هذا العام لطرح التحديث الكبير التالي المسمى 24H2 من نظامها التشغيلي ويندوز 11.

ويضع هذا التحديث حدًا لممارسة تشغيل ويندوز 11 بطريقة غير رسمية عبر الحواسيب القديمة جدًا.

وحدثت مايكروسوفت الحد الأدنى من المتطلبات العتادية، مما يجعل ميزة POPCNT شرطًا لتشغيل نسخة ويندوز 11 القادمة.

وتدعم المعالجات الحديثة ميزة POPCNT. ولن تعوق المتطلبات الجديدة تشغيل نسخة ويندوز 11 القادمة في حال كان لديك حاسوب جديد.

ويتأثر بهذا التغيير الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون حواسيب يزيد عمرها على خمسة عشر عامًا.

وأصبحت ميزة POPCNT قياسية في المعالجات الصادرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع معمارية Barcelona من AMD، تليها معالجات الجيل الأول من سلسلة Core i من إنتل.

ولا يزال هناك بعض الأشخاص يستخدمون حواسيب مزودة بمعالج Core 2 Duo، ومن المؤكد أن بعض الحواسيب هذه تعمل بنظام التشغيل ويندوز 11 بطريقة غير رسمية.

واستطاعت هذه الحواسيب حتى الآن تشغيل النظام التشغيلي الحديث من مايكروسوفت، مع أن هذا الأمر قد ينتهي مع النسخة القادمة من ويندوز 11.

وجعلت مايكروسوفت POPCNT شرطًا لتشغيل ويندوز 11 في العام الماضي. ووصل التغيير أول مرة مع نسخة معاينة ويندوز 11 برقم الإصدار 25905.

وتتضمن هذه النسخة ملفات نظام متنوعة تتطلب معالجات تستطيع تنفيذ تعليمات ميزة POPCNT، بدءًا من نواة ويندوز 11 ووصولًا إلى برامج التشغيل USB XHCI.

وتستخدم الآن برامج التشغيل USB XHCI المسؤولة عن إدارة USB 3.0 والإصدارات الحديثة وظائف التعليمات المذكورة.

وتوجد عدة طرق لتثبيت ويندوز 11 عبر الأجهزة غير المدعومة، مع أن هذه الطرق غير الرسمية قد لا تستطيع المساعدة في تجاوز متطلبات مايكروسوفت الجديدة.

وعلى عكس الأوقات السابقة، فإن عدم وجود دعم POPCNT يعني أن الحاسوب المتضمن معالجًا غير مدعوم لن يشغل ويندوز 11.