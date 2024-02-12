مايكروسوفت تصلح مشكلة أزعجت مستخدمي Copilot

أصلحت مايكروسوفت المشكلة التي تجعل أيقونات سطح المكتب ضمن نظام التشغيل ويندوز 11 تستمر في الانتقال إلى الشاشة الثانية عبر الحواسيب المكتبية والمحمولة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot.

وتظهر هذه المشكلة أيضًا لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10، وظهرت أول مرة في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأصدرت مايكروسوفت في أواخر شهر أكتوبر من عام 2023 تحديث ويندوز 11 المسمى KB5031455 بهدف تحسين Copilot.

وجلب هذا التحديث معه تأثيرًا جانبيًا غير مقصود تمثل في مشكلة متعددة الشاشات تسببت في السلوك الخطأ لاختصارات سطح المكتب، مما أدى إلى تعطيل وظيفة Copilot.

وقالت مايكروسوفت في ذلك الوقت: “نظرًا إلى أننا أوقفنا التوافق عبر الأجهزة التي تواجه المشكلة، فقد لا تتمكن من التحديث إلى الإصدار 23H2 من نظام التشغيل ويندوز 11“.

ويبدو الآن أن عملاقة البرمجيات الواقع مقرها في ريدموند قد أصلحت هذه المشكلة.

وتوضح مايكروسوفت ضمن صفحة الإصدار أنها حلت المشكلة لكلا الإصدارين 22H2 و 23H2، ويمكن للأجهزة المؤهلة الآن الترقية إلى الإصدار 23H2 دون القيود السابقة.

قد يستغرق ظهور التحديث بعض الوقت، مع أنه يمكنك تحفيز جهازك عن طريق إعادة تشغيله.

وتقول مايكروسوفت: “الأجهزة المدارة في بيئتك المستخدمة حاليًا في إعداد الشاشات المتعددة لم يتوفر ضمنها Copilot لنظام التشغيل ويندوز حتى الآن”.

وعلى صعيد متصل، كشفت عملاقة البرمجيات أن أداة Copilot for Security قدمت تأثيرًا سريعًا لخبراء الأمان.

ويشهد فريق خبراء الدفاع Defender Experts من مايكروسوفت، المسؤول عن البحث الاستباقي عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها، نتائج إيجابية من استخدام Copilot for Security.

وتقدم أداة Copilot for Security العديد من الفوائد المحتملة، ويشمل ذلك أتمتة المهام، مثل تحليل النص وكتابة التقارير، مما قد يوفر وقت المحللين لإجراء تحقيقات معقدة.

كما تستطيع Copilot for Security إنشاء ملخصات واضحة وموجزة للحوادث، مما قد يساعد في التواصل مع أصحاب المصلحة.

وتوفر Copilot for Security التوجيه والسياق، الأمر الذي يساعد المحللين المبتدئين في تطوير الخبرات.

كما يوفر التكامل مع المصادر الأخرى المتعلقة بالتهديدات معلومات سياقية من أجل اتخاذ قرارات فضلى.

ويوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانات كبيرة لفرق الأمن، مع أن استخدامه المحتمل من المهاجمين يسلط الضوء على الحاجة إلى اليقظة والتكيف المستمرين.

وتشير التقارير الأولية الصادرة عن فريق Defender Experts إلى أن Copilot for Security قد تقدم أدوات قيمة لمحترفي الأمن.