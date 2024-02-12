شراكة إستراتيجية بين TSMC و SK Hynix في مجال الذكاء الاصطناعي

أفادت التقارير الصادرة من الموقع الكوري Pulse News عن إبرام شراكة إستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي بين عملاقين في صناعة الرقاقات الإلكترونية، هما شركة TSMC وشركة SK Hynix.

ووفقًا للتقارير، ستركز هذه الشراكة على تطوير ذاكرة عرض النطاق الترددي العالي (HBM4) من الجيل التالي بقدرات فضلى، وهي نوع خاص من الذاكرة المستخدمة في أجهزة الحوسبة العالية الأداء ومن ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي.

ويتوقع أن تُستخدم أولًا في وحدة معالجة الرسوم المتطورة B100 المستندة إلى معمارية Blackwell والتي تبني عليها إنفيديا آمالًا كبرى وذلك بفضل اعتماد إنفيديا على تصميم (Chiplet). كما تخطط شركة AMD أيضًا لاستخدام ذاكرة HBM4 للكشف عن وحدة معالجة الرسوم Instinct من الجيل التالي في عام 2025.

وتأتي هذه الشراكة بعدما عدّت كل من الشركتين TSMC و SK Hynix شركة سامسونج تهديدًا لمصالحهما في السوق. وتسعى كلتا الشركتين في هذا التعاون الإستراتيجي إلى تعزيز حضورهما في سوق الذكاء الاصطناعي السريع النمو، والذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

ويقال إن هذه الشراكة الإستراتيجية سيكون لها أثر إيجابي على تطوير ذاكرة HBM4، نظرًا إلى أن شركة TSMC تمتلك خبرة كبيرة في تصنيع أشباه الموصلات، وشركة SK Hynix التي استطاعت تطوير ذاكرة HBM3 و HBM3e بسرعة وبحجم إنتاج ضخم.

ومع تضافر جهود هاتين الشركتين في مجال تطوير منتجات مخصصة للذكاء الاصطناعي ضمن فريق واحد، فإنه من المتوقع أن تعزز هذه الشراكة من قدرتهما التنافسية في سوق الذكاء الاصطناعي.