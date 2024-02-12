“سدايا” و”إنفيديا” تتعاونان لبناء منصة حواسيب عملاقة فائقة الأداء في السعودية

بحث الدكتور عبدالله الغامدي؛ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مع جنسن هوانج؛ الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة إنفيديا، في الرياض أمس أوجه التعاون المشترك بين سدايا وإنفيديا، لا سيما المشروعات التقنية بين الجانبين، وكذلك تبادل الخبرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وجرى خلال اللقاء أيضًا استعراض آخر مستجدات تطور البيانات والذكاء الاصطناعي في العالم، ومشاركة إنفيديا في المنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه سدايا، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين الموافق 12 من فبراير 2024، في أرينا الرياض تحت شعار (حياة أجود)، بمشاركة أكثر من 80 متحدثًا يمثلون 40 دولة حول العالم.

بناء منصة حواسيب عملاقة فائقة الأداء في السعودية:

يأتي هذا اللقاء استمرارًا للتعاون القائم بين سدايا وإنفيديا، لا سيما إطلاق خطة لبرنامج متعدد السنوات لتثبيت منصة حواسيب عملاقة فائقة الأداء في المملكة العربية السعودية، بحيث تكون هذه المنصة مساهمة في بناء العديد من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا اللغة والرؤية الحاسوبية، وتسهم في تحقيق طموحات تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة.

معالي رئيس #سدايا يستقبل الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة @nvidia في مقر الهيئة بالرياض ويبحث معه تطورات المشاريع المشتركه بين الجانبين وآخر تطورات الذكاء الاصطناعي عالمياً

والمنتدى العالمي للمدن الذكية الذي تنظمه سدايا خلال يومي 12 و13 فبراير. pic.twitter.com/4wYgrcYiPx — SDAIA (@SDAIA_SA) February 11, 2024

وتستند المنصة إلى تصميم معياري فريد قابل للتطوير من خلال تقنيات إنفيديا، مما يضمن قدرتها على تقديم احتياجات الحوسبة للذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك؛ هناك تعاون بين سدايا وإنفيديا في تقديم الاستشارات، وبرامج ودورات تدريبية متخصصة تمنح شهادات احترافية لمهندسي الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات والباحثين في المملكة العربية السعودية في مجالات عدة، بما يشمل مجالات: الحوسبة السحابية، والتعلم العميق، ومعالجة اللغة الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، والنماذج اللغوية الكبيرة.

وتسعى (سدايا) بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل إلى تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة في العالم باقتصادات المعرفة، لا سيما في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

مشاركة إنفيديا في المنتدى العالمي للمدن الذكية:

تشارك شركة إنفيديا اليوم في أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة العربية السعودية، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يهدف إلى تحفيز رجال الأعمال في مختلف دول العالم على الاستثمار في بناء حلول ذكية تدعم الابتكار وتحقق التوازن بين متطلبات الإنسان وازدهار المدن اقتصاديًا.

ويستعرض المنتدى هذه المحاور عبر جلسات، وورش عمل يشارك فيها نخبة من أصحاب المعالي، والخبراء الدوليين في بناء المدن الذكية، بالإضافة إلى المستثمرين، والمبتكرين، وصنّاع السياسات الاقتصادية في العالم، والمنظمات الدولية، والمؤسسات غير الربحية.

وستناقش الجلسات الحوارية للمنتدى عددًا من الموضوعات منها: مستقبل المدن الذكية والتحديات التي تواجه البنى التحتية لها وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة زيادة سكان المدن في مختلف أنحاء العالم، وتعرف أفضل الممارسات في بناء المدن الذكية، وآخر المستجدات التقنية، وتجارب دول العالم، وتطبيقاتها في المملكة بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.