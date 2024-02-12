ثروة المديرة التنفيذية لشركة AMD ليزا سو تتجاوز حاجز المليار دولار

بلغت ثروة المديرة التنفيذية لشركة AMD، ليزا سو، أكثر من مليار دولار وذلك بعد تجاوز سعر سهم الشركة حاجز 170 دولارًا، وفقًا لمجلة فوربس.

وأصبحت سو بذلك المرأة الأمريكية السادسة والعشرين التي تحصل على لقب مليارديرة، ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى حيازتها كميات كبرى من أسهم AMD. مع أن المنتجات التي أطلقتها AMD والمخصصة للذكاء الاصطناعي جعلت سو ثرية للغاية، فإنها ما زالت بعيدة عن ثروة خصمها جين-سون هوانغ المدير التنفيذي لشركة إنفيديا، إذ تبلغ ثروته أكثر من 40 مليار دولارٍ.

في عام 2014، أصبحت ليزا سو المديرة التنفيذية لشركة AMD عندما كانت الشركة على وشك الإفلاس، وحاولت عدة مرات إعادة هيكلة الشركة بعد الفوضى التي كانت تعانيها في مختلف قطاعاتها خاصة قطاع المعالجات المركزية والبطاقات الرسومية.

واللافت أن ليزا سو كانت تحصل على راتب متدنٍ من المدير التنفيذي السابق روري ريد. وللتعويض عن ذلك، دُفع راتبها من الأسهم التي تراوحت قيمتها بين دولارين و 4 دولاراتٍ قبل عام 2016.

ونتيجة لذلك، حصلت ليزا سو على عدد كبير جدًا من الأسهم في السنة الأولى لها كمديرة تنفيذية لدرجة أن شركة AMD تجاوزت الحد المسموح به وفقًا لقواعد منح الأسهم، مما أدى إلى أن تلغي AMD قرابة 1.76 مليون سهم من مستحقات ليزا سو.

وتقدر القيمة الصافية لثروة ليزا سو بقرابة 1.1 مليار دولارٍ، ويتكون ثلاثة أرباع هذا المبلغ تقريبًا من أسهم AMD التي يبلغ عددها قرابة أربعة ملايين سهم، ويصل إجمالي قيمة أسهم ليزا سو إلى قرابة 700 مليون دولارٍ.

وقد شهد سعر سهم AMD ارتفاعًا متتاليًا منذ شهر يناير هذا العام، إذ حافظ على أعلى مستوى له لمدة تصل إلى 52 أسبوعًا، وتجاوزت AMD الرقم القياسي السابق لسعر السهم الواحد بسعر قدره 164.46 دولارًا في شهر نوفمبر عام 2021، ووصل أخيرًا إلى ذروته بسعر قدره 184.92 دولارًا ليستقر في هذه اللحظة عند 172.48 دولارًا.