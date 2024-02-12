إيلون ماسك اشترى تويتر لإنهاء مشكلة تتبع طائرته

حفزت الحادثة المتعلقة بالطالب الجامعي الذي تتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة الملياردير على شراء تويتر واستحواذه على منصة التواصل الاجتماعي، وفقًا لكتاب جديد عن استحواذ ماسك يسمى معركة من أجل الطائر Battle for the Bird.

ويقول المقتطف الذي نشرته وكالة بلومبرغ: “قدم ماسك التماسًا إلى باراج أغراوال، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في ذلك الوقت، من أجل إزالة الحساب الذي يتتبع طائرته، وبدأ الملياردير بعملية شراء تويتر بعد وقت قصير من رفض أغراوال طلبه”.

ويعد الكتاب الجديد بمنزلة تحقيق مفصل فيما يتعلق بالصراع على السلطة في تويتر، التي تسمى الآن إكس، في السنوات القليلة الماضية.

ويبدو أن الكتاب يؤكد أن شكاوى إيلون ماسك الشخصية أدت دورًا رئيسيًا في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة قدرها 44 مليار دولار.

ويدعي ماسك أن حرية التعبير هي السبب الرئيسي الذي دفعه إلى شراء تويتر، مع أن الملياردير كان يحاول جاهدًا إسكات الطالب الجامعي الذي كان على خلاف معه قبل أن يصبح رئيسًا تنفيذيًا.

وكان حساب تويتر الذي يتتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة ElonJet في مقدمة اهتمامات الملياردير في شهر يناير 2022 عندما بدأ ماسك بشراء أسهم في الشركة، وفقًا لتغريدة من مؤلف الكتاب، كيرت واجنر.

واكتملت عملية استحواذ ماسك على تويتر بعد عام تقريبًا، ومنع حساب ElonJet.

ويدير هذا الحساب جاك سويني، وهو طالب جامعي اشتهر بتتبع الطائرات الخاصة لإيلون ماسك وتايلور سويفت، وكان لديه نحو 530 ألف متابع.

ويعمد سويني إلى توضيح معلومات الطيران المتاحة للعامة في الوقت الفعلي، مع أن المشاهير يكرهونه.

وقد وعد ماسك بعدم منع حساب سويني قبل شهر من تعليقه، ونسب الفضل في ذلك إلى التزامه بحرية التعبير، مع أن الحساب يعد خطرًا مباشرًا على سلامته الشخصية.

ويشغل سوني حساب ElonJet الآن عبر تطبيق ثردز المملوك لشركة ميتا.

ويعد نزاع الملياردير مع سويني بمنزلة دراسة حالة للعوامل المحفزة لماسك، إذ إن حرية التعبير مهمة له، مع أنها ليست بأهمية تحقيق مراده.

وأدى شراء تويتر إلى جعل ماسك مَلِك المنصة، ومن المؤكد أنه مارس هذه السيطرة في العام التالي.

وكان ينظر إلى استحواذ ماسك على تويتر على أنه خطأ ارتكبه الملياردير، مما أدى إلى صرف انتباهه عن مشاريع أخرى في شركات تسلا وسبيس إكس و xAI.