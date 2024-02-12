إنفيديا تطلق وحدة معالجة الرسومات RTX 2000 Ada Generation

كشفت إنفيديا النقاب عن RTX 2000 Ada Generation، وهي وحدة معالجة رسومات مصممة لتلبية متطلبات التصميم والتصور المتسارع بالذكاء الاصطناعي.

وتعد RTX 2000 Ada Generation بمنزلة الإضافة الجديدة إلى تشكيلة RTX، وهي تتضمن مقدار 19.9 مليار ترانزستور.

وتتميز RTX 2000 Ada Generation بالأداء والتنوع وقدرات الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها حلًا مناسبًا للمحترفين في مختلف المجالات.

وأصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي قوة دافعة عبر الصناعات، مما دفع الشركات إلى اختيار الأجهزة التي تتوافق مع متطلبات سير العمل بعناية.

وقالت إنفيديا إن وحدة معالجة الرسومات RTX 2000 Ada Generation تعد استجابة لهذه الحاجة، إذ تقدم الذكاء الاصطناعي والرسومات وتكنولوجيا الحوسبة في وحدة صغيرة الحجم مناسبة لمحطات العمل.

وتتألق وحدة معالجة الرسومات في سير العمل الاحترافي، إذ تقدم أداءًا يزيد على سابقتها بمقدار مرة ونصف المرة في مهام، مثل صياغة البيئات الثلاثية الأبعاد، ومراجعات التصميم، والتصميم الصناعي.

وبفضل ذاكرة الوصول العشوائي البالغ قدرها 16 جيجابايت، فإن RTX 2000 Ada Generation تلبي متطلبات سير العمل الحديثة المتعددة التطبيقات، مما يضمن قدرة المحترفين على التعامل بسلاسة مع الأدوات العاملة بالذكاء الاصطناعي، وإعدادات الشاشات المتعددة، والمحتوى العالي الدقة.

وتقدم وحدة معالجة الرسومات ميزة DLSS، مما يوفر صورًا فائقة الجودة وواقعية لتتبع الأشعة أسرع بمقدار ثلاث مرات من ذي قبل.

ويعزز هذا التقدم سير عمل الواقع الافتراضي للمؤسسة، لا سيما في مجالات، مثل تصميم المنتجات والمراجعات الهندسية.

ويمكن للمهندسين المعماريين والمخططين استخدام وحدة معالجة الرسومات من أجل تسريع سير عمل التصور، في حين يمكن لمصممي المنتجات والمهندسين الاستفادة من إمكانات وحدة معالجة الرسومات من أجل التصميم التوليدي.

ويستفيد منشئو المحتوى من التحرير السلس لمقاطع الفيديو والصور العالية الدقة، وإدماج الذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على تأثيرات بصرية واقعية والمساعدة في إنشاء المحتوى.

وأوضحت إنفيديا أن RTX 2000 Ada Generation تتيح معالجة البيانات في الوقت الفعلي للأجهزة الطبية، وتحسين عمليات التصنيع من خلال الصيانة التنبؤية، وإدماج الذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي في بيئات البيع بالتجزئة.

وتتميز Nvidia RTX 2000 Ada بالتقنيات الحديثة في معمارية وحدة معالجة الرسومات Ada Lovelace من إنفيديا.

ويشمل ذلك نوى RT لتسريع تتبع الأشعة، ونواة Tensor لتحسين إنتاجية الذكاء الاصطناعي، ونواة CUDA لتحسين الرسومات وأعباء الحوسبة، إلى جانب كفاءة الطاقة من أجل زيادة الأداء مرتين مع استهلاك الطاقة نفسه.