أخطاء ينبغي تجنبها عند استخدام نظارة آبل Vision Pro 

نظارة Vision Pro هي أحدث جهاز أطلقته شركة آبل، وهي نظارة ذكية تعتمد في عملها على الواقع المختلط، وتُعدّ من أجهزة الحوسبة المكانية، وتوفر تجربة مشاهدة غامرة، كما تساعدك في إنجاز المهام المتعددة باستخدام التطبيقات المختلفة الخاصة بشركة آبل، والتطبيقات التابعة لجهات خارجية، وهي متعددة الاستخدامات؛ إذ يمكنك استخدامها للعمل والترفيه.

ولكن عند البدء باستخدامها يجب أن تكون حذرًا وتتجنب بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالنظارة أو بعينيك، وسنذكر من هذه الأخطاء ما يلي:

1- استخدام نظارة Vision Pro دون عدسات طبية:

تأتي نظارة Vision Pro مع عدسات غير طبية قد لا تناسب احتياجاتك البصرية، فإذا كنت ترتدي نظارة طبية لا يمكنك ارتداء نظارة آبل فوقها، وقد يؤدي ذلك إلى خدش العدسات الداخلية الخاصة بنظارة Vision Pro؛ مما يؤدي إلى انخفاض جودة الشاشة وإمكانية تتبع العين.

من ناحية أخرى قد يؤدي استخدامها دون عدسات طبية إلى إجهاد العين، والصداع، ومشكلات أخرى في العين. والحل الأكثر أمانًا هو شراء عدسات Zeiss الطبية الخاصة بالنظارة التي تُباع بسعر يبدأ من 100 دولار.

2- عدم الاحتفاظ ببطارية النظارة قريبة منك:

في أثناء استخدام نظارة آبل وهي متصلة بالبطارية قد تتحرك بنحو مفاجئ خاصةً إذا كنت تشاهد محتوى مثيرًا للاهتمام أو تلعب بلعبة فيديو تحبها، في هذه الحال قد تؤدي الحركة السريعة إلى سحب النظارة عن وجهك نحو البطارية؛ لأن البطارية ثقيلة وتزن 353 جرامًا، وهذا قد يؤدي إلى إسقاط النظارة وربما تعرضها للضرر. لذلك، احتفظ بالبطارية في جيبك، لتتحرك معك أينما اتجهت.

3- نسيان رمز المرور الخاص بالنظارة:

سيُطلب منك إدخال رمز المرور في كل مرة ترتدي فيها نظارة Vision Pro، وإذا نسيته، فلن تتمكن من استخدام النظارة ولا إعادة ضبط الإعدادات بنفسك، ويجب عليك إما إحضار النظارة إلى متجر آبل أو إرسالها بالبريد إلى خدمة دعم العملاء AppleCare لمحو جميع البيانات وإعادة ضبطها. لذلك، تجنب نسيان رمز المرور واكتبه على ورقة أو في هاتفك إذا كنت تنسى كثيرًا.

وعلى عكس هواتف آيفون التي تدعم وضع الاسترداد ويمكن إعادة ضبطها عند توصيلها بحاسوب ماك، تفتقر نظارة Vision Pro إلى الموصّلات المادية لإقرانها بجهاز خارجي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

نصائح إضافية:

تجنب استخدام النظارة في بيئة قد تتعرض فيها النظارة للماء أو الغبار، فهذه النظارة ليست مقاومة للماء أو الغبار، ويمكن أن يؤدي التعرض لهذه العوامل إلى تلف النظارة بنحو دائم. لذلك يجب استخدامها فقط في الأماكن المغلقة والبيئات الجافة.

اتبع النصائح الخاصة بالحفاظ على السلامة في أثناء استخدام نظارة آبل Vision Pro المذكورة في مقال: “ 5 أشياء لا يجوز القيام بها في أثناء ارتداء نظارة Vision Pro للحفاظ على سلامتك “.