آبل تسهل استخدام Apple Cash عبر تحديث iOS

تتيح آبل لمستخدمي آيفون عبر الإصدار التجريبي من iOS 17.4 إنشاء رقم بطاقة افتراضية لبطاقة Apple Cash يمكن استخدامه للتسوق عندما لا تكون Apple Pay عبر الإنترنت خيارًا.

يشار إلى أن Apple Cash هي بطاقة الحسم المدفوعة سابقًا من آبل التي تُمكن المستخدمين من استخدامها حصريًا مع Apple Pay، مع عدم توفر رقم بطاقة أبدًا.

ويمكن أيضًا إرسال الأموال الموجودة عبر بطاقة Apple Cash إلى الأصدقاء والعائلة، أو تحويلها إلى أحد البنوك، أو استخدامها عبر رصيد بطاقة Apple Card.

وتقول رسالة منبثقة جديدة في تطبيق المحفظة: “يمكنك إعداد رقم البطاقة الافتراضية للحفاظ على أمان معلومات بطاقتك باستخدام رمز أمان جديد لكل معاملة. يمكنك الوصول بسهولة إلى رقم البطاقة في ميزة الملء التلقائي في متصفح سفاري واستخدامه للتسوق عبر الإنترنت في الأماكن التي لا تتوفر فيها Apple Pay”.

وتقدم آبل لعملاء Apple Cash طريقة جديدة عبر الإصدار التجريبي iOS 17.4 لإنفاق الرصيد حتى لو لم تكن Apple Pay متاحة.

ويستطيع مستخدمو آيفون عبر رقم البطاقة الافتراضية الدفع باستخدام Apple Cash حتى في حال عدم توفر Apple Pay، مما يزيل قيدًا كبيرًا عن خدمة آبل المدمجة الشبيهة بخدمة فينمو Venmo.

ويظهر الخيار في الإصدار التجريبي iOS 17.4، مع أن الشركة قد لا توفره لكل مستخدمي الإصدار التجريبي.

ومن السهل التحقق من وصول الخيار عبر فتح تطبيق المحفظة والنقر على بطاقة Apple Cash والبحث عن رسالة في الجهة السفلية لرصيدك تدعوك إلى إعداد رقم بطاقة افتراضية.

ويمكنك بعد إنشاء الرقم النقر على قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن لعرض معلومات البطاقة التي أعددتها حديثًا، والتي تتضمن تاريخ انتهاء الصلاحية ورمز الأمان المكون من ثلاثة أرقام.

ولا يزال يبدو أن Apple Cash تستخدم رقم بطاقة منفصلًا لمعاملات Apple Pay، وتوفر آبل الآن قائمة أخرى مفصلة مقارنةً بشاشة معلومات رقم البطاقة عندما تنقر على أرقام البطاقة الإضافية بعد إعداد الميزة.

ويعد هذا التغيير مفيدًا لمستخدمي Apple Cash؛ لأنه لا يزال هناك الكثير من الأماكن التي لا تُدعم فيها، مع أن Apple Pay معتمدة على نطاق واسع.

ويمكن الآن للمستخدمين ملء رقم بطاقة Apple Cash تلقائيًا بدلًا من التعامل مع تحويل الأموال إلى البنك الذي يتعاملون معه، وهو ما يكلف رسومًا بسيطة عندما يختار المستخدمون خيار التحويل الفوري بدلًا من البديل المجاني الذي يستغرق 3 أيام عمل.