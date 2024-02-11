وكالة الفضاء السعودية وشركة “NorthStar” تؤسسان علاقة تعاونية لتنمية صناعة الفضاء 

وقعت وكالة الفضاء السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم مع نورث ستار (NorthStar) الشركة الرائدة عالميًا في مجالات الرصد وتتبع الأجسام الفضائية؛ بهدف تعزيز تعاونهما من أجل تقييم واستكشاف الفرص المختلفة التي قد تنشأ في المستقبل، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الوعي بالظرف الفضائي.

وقّع المذكرة معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، والسيد ستيوارت باين؛ الرئيس التنفيذي لشركة (NorthStar)، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الحطام الفضائي المقام في الرياض حاليًا، بحضور معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية.

ويشهد مؤتمر الحطام الفضائي مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، و 260 خبيرًا ومتحدثًا، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الفضاء في العالم. ويهدف إلى تعزيز الوعي حول تحديات حطام الفضاء لضمان مستقبل مزدهر وآمن لاستكشاف الفضاء.

آفاق التعاون:

وسيعمل الجانبان وفقًا للمذكرة؛ على دعم نمو صناعة الفضاء بالمملكة، وتنمية قدرات البحث والتطوير، واستكشاف الفرص في بناء مركز التميز المختص بالوعي بالظرف الفضائي.

بالإضافة إلى إدارة حركة المرور الفضائية، مع التركيز في البحث والاستكشاف في الاستدامة الفضائية، وبيئة الفضاء، وتقنيات الاستشعار المختلفة مثل: التقنيات البصرية، وأجهزة الرادار، والراديو الترددي، واستكشاف قدرات تحليل البيانات المتقدمة.

الجدير بالذكر أن الوكالة وقعت اليوم أيضًا مذكرة تفاهم أخرى مع شركة ليو لابز (LeoLabs)؛ بهدف بناء علاقة تعاونية في مجال مراقبة الفضاء، وتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة، إضافةً إلى استكشاف فرص التعاون المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن سعي وكالة الفضاء السعودية المستمر إلى تعميق شراكاتها مع الجهات العاملة في قطاع الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ يعكس التزام المملكة الثابت بتعزيز التعاون لتحقيق الاستدامة الفضائية والتقدم في مجال الفضاء، بما ينمي اقتصاده، ويحفز ابتكاراته لخدمة المملكة والبشرية جمعاء.