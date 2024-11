وكالة الفضاء السعودية وشركة “LeoLabs” تعززان تعاونهما في مجال مراقبة الفضاء

وقعت وكالة الفضاء السعودية، اليوم على هامش أعمال مؤتمر الحطام الفضائي المنعقد حاليًا في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع شركة ليو لابز (LeoLabs)؛ بهدف بناء علاقة تعاونية في مجال مراقبة الفضاء، وتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة، إضافةً إلى استكشاف فرص التعاون المستقبلية.

ومثّل وكالة الفضاء السعودية في التوقيع معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي، فيما مثّل الشركة رئيسها التنفيذي السيد دانيال سيبيرلي.

وبموجب المذكرة؛ سيتعاون الطرفان في دعم نمو صناعة الفضاء السعودية، وتنمية قدرات البحث والتطوير في بيانات الوعي بالظرف الفضائي والتطبيقات المبتكرة التي تسهم في تبني أفضل الممارسات والإشراف المسؤول تجاه المدار الأرضي المنخفض، واستكشاف مجموعة متكاملة من المزايا الطويلة الأجل لطرفي المذكرة بناءً على احتمالية استثمار الشركة في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الجانبان على تعميق تعاونهما في المجالات والمشاريع التي تتعلق بفرص المساهمات الإستراتيجية التي يمكن أن تقدمها الشركة في مجال الوعي، وتسهيل المناقشات مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء المرافق والشركات الفرعية بالمملكة.

ووفقًا للمذكرة؛ ستعمل وكالة الفضاء السعودية على استكشاف الفرص المتاحة للشركة لإبراز القيمة المضافة المتوقع تقديمها لقطاع أعمال الفضاء المدنية.

وقد أوضح الدكتور التميمي أن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام المملكة بتطوير صناعة الفضاء، وتعزيز دورها في مجال مراقبة الفضاء والمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول للتحديات المتصاعدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المذكرة تعكس الالتزام الكبير بالتعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية لتحقيق التقدم والابتكار في مجال الفضاء.

كما أشار إلى أن المؤتمر سيتيح الفرصة للعمل بنحو وثيق على تعزيز التواصل مع الجهات الرائدة في قطاع الفضاء بشقيها العام والخاص، وصولًا إلى تحسين قدرات الرصد والتحليل، والمساهمة الفعالة في مكافحة جميع تحديات الاستكشاف السلمي للفضاء بما فيها الحطام.

