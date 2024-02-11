وكالة الفضاء السعودية وشركة “LeoLabs” تعززان تعاونهما في مجال مراقبة الفضاء

وقعت وكالة الفضاء السعودية، اليوم على هامش أعمال مؤتمر الحطام الفضائي المنعقد حاليًا في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع شركة ليو لابز (LeoLabs)؛ بهدف بناء علاقة تعاونية في مجال مراقبة الفضاء، وتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة، إضافةً إلى استكشاف فرص التعاون المستقبلية.

ومثّل وكالة الفضاء السعودية في التوقيع معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي، فيما مثّل الشركة رئيسها التنفيذي السيد دانيال سيبيرلي.

أبرز مجالات التعاون:

وبموجب المذكرة؛ سيتعاون الطرفان في دعم نمو صناعة الفضاء السعودية، وتنمية قدرات البحث والتطوير في بيانات الوعي بالظرف الفضائي والتطبيقات المبتكرة التي تسهم في تبني أفضل الممارسات والإشراف المسؤول تجاه المدار الأرضي المنخفض، واستكشاف مجموعة متكاملة من المزايا الطويلة الأجل لطرفي المذكرة بناءً على احتمالية استثمار الشركة في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الجانبان على تعميق تعاونهما في المجالات والمشاريع التي تتعلق بفرص المساهمات الإستراتيجية التي يمكن أن تقدمها الشركة في مجال الوعي، وتسهيل المناقشات مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء المرافق والشركات الفرعية بالمملكة.

ووفقًا للمذكرة؛ ستعمل وكالة الفضاء السعودية على استكشاف الفرص المتاحة للشركة لإبراز القيمة المضافة المتوقع تقديمها لقطاع أعمال الفضاء المدنية.

وقّعت وكالة الفضاء السعودية، اليوم ضمن أعمال #مؤتمر_الحطام_الفضائي، مذكرة تفاهم مع شركة ليو لابز «LeoLabs»، بهدف بناء شراكات دولية لمواجهة التحديات المستقبلية، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الوعي بالظرف الفضائي.#نحو_فضاء_مستدام pic.twitter.com/jCMI4HZpSN — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) February 11, 2024

وقد أوضح الدكتور التميمي أن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام المملكة بتطوير صناعة الفضاء، وتعزيز دورها في مجال مراقبة الفضاء والمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول للتحديات المتصاعدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المذكرة تعكس الالتزام الكبير بالتعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية لتحقيق التقدم والابتكار في مجال الفضاء.

كما أشار إلى أن المؤتمر سيتيح الفرصة للعمل بنحو وثيق على تعزيز التواصل مع الجهات الرائدة في قطاع الفضاء بشقيها العام والخاص، وصولًا إلى تحسين قدرات الرصد والتحليل، والمساهمة الفعالة في مكافحة جميع تحديات الاستكشاف السلمي للفضاء بما فيها الحطام.

We're in Riyadh for the #WDS2024! 🇸🇦 Stop by our booth to learn how we're keeping #space safe or catch us on stage for these panels: 👉 Space And The Virtual World (7 Feb @ 2:45 PM)

👉 Future Technology Capability In Space (8 Feb @ 2:30 PM) Details: https://t.co/FVODiRELgk pic.twitter.com/OmMNntwq1Z — LeoLabs (@LeoLabs_Space) February 6, 2024

الجدير بالذكر أن وكالة الفضاء السعودية قد نظمت مؤتمر الحطام الفضائي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) كشريك محتوى، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوصفها شريكًا في الاستضافة، بهدف تعزيز الوعي حول تحديات حطام الفضاء لضمان مستقبل مزدهر وآمن لاستكشاف الفضاء، وذلك بالتعاون مع شركائها الإقليميين والعالميين.