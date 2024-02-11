وزير الاتصالات السعودي يبحث مع شركة إنفيديا سبل دعم الاقتصاد الرقمي في المنطقة

اجتمع معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، في مكتبه بالوزارة مع السيد جنسن هوانج؛ الرئيس التنفيذي لشركة (إنفيديا) NVIDIA، لمناقشة الشراكة الإستراتيجية دعمًا لنمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وذلك بوصف المملكة السوق الأكبر للتقنية والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية وتحفيز الابتكار في التقنيات العميقة وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واقتناص الفرص المتعددة في القطاع الرقمي الذي يشهد نموًا في السوق السعودي.

معالي @aalswaha يجتمع في مقر الوزارة مع الرئيس التنفيذي لشركة @nvidia السيد جنسن هوانج لمناقشة الشراكة الاستراتيجية دعماً لنمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتشكيل آفاق اقتصادية واجتماعية جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي والابتكارات. pic.twitter.com/PIjzxU7YOx — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) February 10, 2024

السعودية وريادة الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط:

تشهد المملكة العربية السعودية وتيرة تطور استثنائية في مختلف المجالات، وفي خضم هذا التحول الذي استقطب أنظار العالم بأسره، يبرز الاقتصاد الرقمي بوصفه أحد مكوناته وممكناته الرئيسية، إذ خصصت السعودية استثمارات ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة.

وقد تمكن قطاع الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار في السعودية من تحقيق إنجازات نوعية خلال عام 2023، ومن أهمها: وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 163 مليار ريال سعودي، محققًا نموًا بنسبة قدرها 6% مقارنة بعام 2022.

كما بلغ حجم استثمارات رأس المال الجريء نحو 3 مليارات ريال، في حين استقطبت المملكة استثمارات بمقدار 16 مليار ريال – أي ما يعادل 4.4 مليارات دولار – في مجال الحوسبة السحابية من كبرى الشركات العالمية.

علاوة على ذلك؛ أطلقت المملكة خلال شهر يوليو 2023؛ مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي (غاية) GAIA، التي أصبحت أكبر مسرعة في المنطقة للذكاء الاصطناعي بقيمة تبلغ 600 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى إطلاق أكبر مسرعة وحاضنة أعمال للتقنيات العميقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الكراج).

وتعمل مسرعة (غاية) على تمكين منظومة للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم العديد من البرامج التي تستهدف جميع مراحل الشركات الناشئة في المجال، واستقطاب الشركات الناشئة الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى المملكة.

ومن المتوقع أن يجسد عام 2024 محطة مهمة للاقتصاد الرقمي في المملكة؛ إذ تستعد المملكة لاستضافة الدورة الثالثة من (ليب) LEAP المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم تحت شعار (نحو آفاق جديدة)، مشجعة شركات التكنولوجيا على الخروج بمزيد من المشروعات المبتكرة والأفكار البناءة.

وقد أكد معالي المهندس عبدالله السواحه، أن مؤتمر (ليب) يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها مركزًا للتقنية والابتكار ونقطة جذب للاستثمارات التقنية في المنطقة.