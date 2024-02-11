جيجابايت تعيد تصميم لوحة الدارة المطبوعة في بطاقات RTX 4090 و RTX 4080

بسبب المشكلة الكبرى التي تواجه لوحة الدارة المطبوعة في بطاقات إنفيديا RTX 4080 و RTX 4090، قررت شركة جيجابايت إعادة تصميم لوحة الدارة المطبوعة (PCB) في هذه البطاقات.

وتعاني شركة جيجابايت منذ إطلاق سلسلة بطاقات RTX 30 مشكلات في جودة تصنيع لوحة الدارة المطبوعة، ولكن هذه المشكلات ازدادت لتشمل العديد من الشركات الصانعة لبطاقات إنفيديا RTX 40.

ويعود السبب في ذلك إلى أن حجم المبردات المخصصة للبطاقات الرسومية RTX 40 أصبح أضخم وأثقل وزنًا بكثير منذ إطلاق سلسلة بطاقات RTX 20؛ مما يضغط على لوحة الدارة المطبوعة ويجبرها على تحمل وزن هائل يؤدي في المحصلة إلى تصدع وانكسار في طرف رأس PCIe، ويعرف أيضًا برأس القفل لتثبيت البطاقة في منفذ PCIe، الذي يتصل مع منفذ PCIe في اللوحة الأم.

المعلومات التي انتشرت على موقع Reddit تؤكد أن شركة جيجابايت أدخلت تعديلات في تصميم لوحة الدارة المطبوعة في بطاقات RTX 4080 Gaming OC و RTX 4090 Gaming OC لتكون أكثر تحملًا ولتقلل في الوقت نفسه من احتمالية التصدع بالقرب من رأس PCIe الخاص بالبطاقة.

ونشر المستخدم MisinformationALWAYS على موقع Reddit صورة لتصميم لوحة الدارة المطبوعة الجديدة التي تستخدمها شركة جيجابايت مع سلسلة بطاقات RTX 40. ويتضمن التصميم الجديد مساحة كبرى بالقرب من جهة رأس منفذ PCIe مقارنة بالتصميم القديم، وهي المنطقة التي شهدت أغلب حالات التصدع في لوحة الدارة المطبوعة لبطاقات RTX 40 من جيجابايت.

من السابق لأوانه معرفة إذا كان تصميم لوحة الدارة المطبوعة من جيجابايت سيحل مشكلة التصدع تمامًا أم لا، ولكن لا شك بأن التصميم الجديد يبدو أكثر قوة من التصميمات السابقة.

أخيرًا، إذا كنت ترغب في شراء إحدى بطاقات RTX 4090 أو RTX 4080 المعدلة حديثًا من شركة جيجابايت، ابحث عن الطرز التي تحمل رقم الإصدار v1.1، كما تؤكد جيجابايت أن جميع طُرز بطاقات RTX 4080 SUPER تأتي مع التصميم الجديد للوحة الدارة المطبوعة.