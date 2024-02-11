انطلاق منتدى كاوست للمستقبل 2024 غدًا في الرياض

تنظم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) فعاليات النسخة الأولى من منتدى كاوست للمستقبل 2024 خلال يومي 12 و13 من فبراير الجاري، برعاية معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك في حي الشركات الناشئة (The Garage) في الرياض.

أهداف منتدى كاوست للمستقبل 2024:

يهدف (منتدى كاوست للمستقبل 2024) الذي يستمر على مدى يومين، إلى جمع شخصيات رفيعة المستوى من القيادة والمسؤولين الحكوميين، ومن الأوساط الأكاديمية والصناعية؛ لعرض إنجازات جامعة كاوست على مدى 15 عامًا في مجال البحث والابتكار من خلال حلقات نقاش محورية ومعرض تفاعلي.

ويشارك في المنتدى 47 متحدثًا، وستُعقد خلاله سبع حلقات نقاش، ومعرض يضم 20 مشروعًا، يسلط الضوء على جهود كاوست لتسريع الأثر في المملكة العربية السعودية، واستكشاف مجالات الأبحاث والتقنية وريادة الأعمال، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.

ويركز الحدث على عرض كيفية توافق أبحاث الجامعة مع أولويات البحث والتطوير والابتكار الجديدة في المملكة، التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء (كاوست) في عام 2022، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمارات البحثية في المملكة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وصنع وظائف ذات قيمة عالية في مجاليّ العلوم والتقنية.

الشركات الناشئة:

سيسلط المنتدى الضوء على العديد من الشركات الناشئة التابعة للجامعة، بما يشمل: شركة البحر الأحمر، وهي شركة متخصصة في تقنية الزراعة المستدامة، وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وشركة (واياكيت) التي تعرض تقنيات حيوية توفر منتجات أكثر استدامة للتنظيف والتعقيم.

ومن بين مشاريع (كاوست) المعروضة أيضًا؛ مشاريع إعادة إحياء الشعاب المرجانية، وتقنيات الخلايا الشمسية، والتشخيص الطبي، وهي مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي.

ندعوكم إلى استكشاف أحدث الأبحاث والتقنيات والابتكارات حيث يتلاقى التميز الأكاديمي والشراكات المؤثرة في منتدى #كاوست للمستقبل في الرياض. #أثر_متسارع #رؤية_السعودية_2030 #KAUSTFutureForumhttps://t.co/gQ0yEmR5Yi — جامعة الملك عبدالله (@KAUST_NewsAR) February 1, 2024

في حين ستتناول حلقات النقاش الموضوعات العلمية، التي تشمل: الطاقة والصحة والبيئة، والاستثمارات في الأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى جذب المواهب الكبرى، وتعزيز دور المرأة في العلوم، وتطوير الشراكات الإستراتيجية.

ومن جانبه، قال البروفيسور توني تشان؛ وهو رئيس كاوست: “استطعنا تأسيس أساس متين لجامعة عالمية المستوى عبر سعينا الدؤوب لتحقيق التميز في البحث والابتكار وتطوير المواهب. ويدعم هذا التميز إستراتيجيتنا الجديدة لتسريع الأثر، التي تتماشى مع الأولويات الوطنية في المملكة، وتساهم في تسريع عملية التسويق التجاري والفوائد المجتمعية، وتعيد توجيه شراكاتنا بطريقة فاعلة تدعم هذه الأوليات. وسيشكل هذا الحدث منصة متميزة لتسليط الضوء على إنجازاتنا السابقة، ويؤكد أيضًا التزامنا الجاد بالإستراتيجية الجديدة للجامعة”.

الجدير بالذكر أن التسجيل في المنتدى مفتوح للجميع عبر هذا الرابط.