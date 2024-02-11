انطلاق مؤتمر الحطام الفضائي في الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة  

انطلقت اليوم، فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر الحطام الفضائي تحت شعار (نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي)، بحضور معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، ومعالي الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، وبمشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، و 260 خبيرًا ومتحدثًا، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الفضاء في العالم.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه وكالة الفضاء السعودية – بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) كشريك محتوى، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوصفها شريكًا في الاستضافة – إلى تعزيز الوعي حول تحديات حطام الفضاء لضمان مستقبل مزدهر وآمن لاستكشاف الفضاء.

إذ تسعى المملكة من خلال هذا المؤتمر إلى تقديم خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات الناجمة عنه، من خلال العمل على بحث التشريعات والسياسات لمواجهة تحدي الحطام الفضائي، وتنشيط المؤتمر لعمليتي البحث والابتكار، وتطوير آليات حوكمة عالمية فعّالة للتخفيف من آثار الحطام الفضائي.

وأكد الدكتور التميمي؛ الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر؛ أهمية المناسبة للتعبير عن التزامنا الراسخ بمكافحة التحديات التي تواجه إدارة الحطام الفضائي، مشيرًا إلى أن الزيادة المستمرة في كمية الحطام الفضائي وتأثيرها المحتمل في سلامة المركبات الفضائية وتقدم البشرية في استكشاف الفضاء خاصةً في ظل إشارة التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من الأجزاء والقطع الفضائية المتناثرة في المدارات الأرضية، مما يجعل ضرورة التصدي لهذه الظاهرة أكثر إلحاحًا وأهمية.

معالي الرئيس التنفيذي لـ #وكالة_الفضاء_السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي يفتتح أعمال #مؤتمر_الحطام_الفضائي في يومه الأول، بحضور الخبراء وقادة قطاع الفضاء #نحو_فضاء_مستدام pic.twitter.com/X593UObmQe — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) February 11, 2024

وشدد التميمي على التعاون الدولي المتواصل في هذا المجال، مستعرضًا جهود المملكة ممثلةً في وكالة الفضاء السعودية في تعزيز هذا التعاون وتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لإدارة الحطام الفضائي وتقليله، لافتًا إلى أن هذا الحدث الذي يجمع أكثر من 50 دولة حول العالم يمثل فرصة مثالية لتبادل الأفكار والابتكارات في مجال إدارة الحطام الفضائي.

ودعا جميع المشاركين من القادة والخبراء إلى الإسهام بتجاربهم وتوجيهاتهم لتحقيق نتائج إيجابية وفعالة في هذا المجال، معربًا عن تطلعه إلى مستقبل أكثر أمانًا واستدامة في الفضاء.

في حين أشادت معالي سارة الأميري؛ رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ووزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، بجهود المملكة في الالتفات للمخاطر والتهديدات التي يمثلها الحطام الفضائي وتنظيم مؤتمر الحطام الفضائي من أجل تحالف دولي مستعد لإيجاد الحلول والممارسات المناسبة.

أشادت معالي سارة الأميري، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة، بجهود المملكة في الالتفات للمخاطر والتحديدات التي يمثلها الحطام الفضائي وتنظيم #مؤتمر_الحطام_الفضائي من أجل تحالف دولي مستعد لإيجاد الحلول… pic.twitter.com/nbSvUy59Ne — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) February 11, 2024

ومن جهته أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن العالم اليوم بحاجة إلى الدور الذي تؤديه المملكة للربط بين صناع القرار في مجال الفضاء للخروج بتشريعات دولية للتصدي لتحدى الحطام الفضائي.

وفقًا للدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، فإن العالم اليوم بحاجة للدور الذي تلعبه المملكة في ربط بين صناع القرار في مجال الفضاء للخروج بتشريعات الدولية للتصدي لتحدى الحطام الفضائي.#مؤتمر_الحطام_الفضائي#نحو_فضاء_مستدام pic.twitter.com/gSYQf4O8xX — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) February 11, 2024

وسيتضمن المؤتمر في يومه الأول؛ 4 جلسات حوارية و3 كلمات رئيسية تناقش التشريعات والتوجهات المستقبلية في مواجهة تداعيات الحطام الفضائي، وستُطرح مجموعة من الأفكار للحلول المستقبلية التي تُسهم في التخلص من المخاطر، وسبل تأمين كوكب الأرض.

وسيصاحب المؤتمر إقامة معرض للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تقنيات الفضاء وعلومه؛ بهدف التعريف بمخاطر الحطام الفضائي، وزيادة التوعية بالتطورات التقنية المتسارعة التي تسهم في معالجة هذا التحدي الذي يواجه البشرية جمعاء.