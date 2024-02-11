أبرز 5 كتب عن الذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي من أكثر الموضوعات التقنية المثيرة للاهتمام في عصرنا الحالي، فقد انتشرت هذه التقنية بنحو كبير في السنوات الأخيرة، وأصبحت تُستخدم في الكثير من المجالات، كالتعليم والطب، والترفيه، وغيرها. وهذا الأمر دفع الكثير من الأشخاص إلى البحث عن كتب تتحدث عن الذكاء الاصطناعي وتاريخه، وما التأثيرات المحتملة لهذه التقنية في حياتنا وطريقة تفكيرنا.

فإذا كنت من هؤلاء الأشخاص الذين يتطلعون إلى تعرّف معلومات عميقة عن هذه التقنية، يمكنك قراءة الكتب التالية:

1- كتاب The Alignment Problem:

صدر كتاب The Alignment Problem في عام 2020، وهو من تأليف برايان كريستيان (Brian Christian)، يوضح فيه التحديات الأخلاقية والتقنية المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه.

يتحدث هذا الكتاب عن الفجوة بين أهداف المطورين ونتائج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الواقع، ويوضح الآثار المحتملة لهذه التقنية في المجتمع والاقتصاد والأخلاق، ويقدم تحليلًا شاملًا للتحديات التي يواجهها المجتمع في التعامل مع تقدم التكنولوجيا.

يركز المؤلف في هذا الكتاب في التحديات المتعلقة باستخدام هذه التقنية في مجالات متنوعة مثل: السياسة والطب والتجارة، ويدعو إلى حوار أكثر عمقًا ووعيًا حول الطرق التي يمكن أن تساهم فيها هذه التقنية بنحو فعّال في تحسين حياة البشر.

2- كتاب Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans:

في كتاب Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans الذي صدر في عام 2019، تستعرض المؤلفة ميلاني ميتشل (Melanie Mitchell) تاريخ الذكاء الاصطناعي، وتشرح كيف تطور هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، تتحدث ميلاني ميتشل عن التحديات والمشكلات المتعلقة باستخدام هذه التقنية، ويوفر الكتاب شرحًا عميقًا للأسس النظرية والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، مع التركيز في الآثار المحتملة لهذه التقنية في مُختلف جوانب الحياة.

3- كتاب The Algorithm:

في كتاب (The Algorithm) الذي صدر في مطلع هذا العام تتحدث هيلك شيلمان (Hilke Schellmann)، الصحفية الحائزة على جائزة إيمي والمساهمة في صحيفة وول ستريت جورنال، عن واحدة من أبرز القضايا العصرية وهي: كيف أصبحت تقنية الذكاء الاصطناعي جزءًا من حياتنا اليومية، وكيف تهدد خصوصيتنا ومستقبلنا البشري؟

يكشف الكتاب كيف أصبحت هذه التقنية تُستخدم بنحو أساسي في مجالات العمل وعمليات التوظيف وتقييم الموظفين، وكيف يؤثر ذلك في المتقدمين للوظائف، وما الطرق المُعتمِدة على هذه التقنية التي تستخدمها الشركات في التوظيف.

تكشف الصحفية عن نتائج استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التوظيف، وتتحدث عن الخوارزميات التي تحلل تعابير وجوه المرشحين للوظائف والتي تتنبأ من أصواتنا إذا كنا قلقين أو مكتئبين. ويكشف الكتاب بالتفصيل عن مدى معرفة أصحاب العمل بمعلوماتنا الشخصية بسبب استخدام التقنيات الحديثة، وكم هو قليل ما نعرفه عن التقنيات التي تُستخدم لتقييمنا.

يدعو الكتاب إلى التفكير بعمق في كيفية تطوير الخوارزميات في أي صناعة وما الطرق المناسبة لحماية خصوصية الإنسان التي يجب أن تتوفر في عالم يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.

4- كتاب AI 2041:

في كتاب AI 2041 الذي صدر في عام 2021، يتحدث الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتور كاي فو لي (Kai-Fu Lee)، والكاتب البارز في مجال الخيال العلمي تشن تشيوفان (Chen Qiufan) عن الطرق المُحتملة التي سيؤثر فيها الذكاء الاصطناعي في عالمنا خلال العشرين سنة المقبلة.

يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من القصص القصيرة الخيالية التي تعكس كيفية تأثير التكنولوجيا المتقدمة في مختلف جوانب الحياة اليومية بحلول عام 2041. تتنوع هذه القصص بين التطبيقات الطبية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه التقنية، ويناقش الكتاب فوائد ومخاطر استخدامها في كل مجال، ويقدم توصيات حول كيفية الاستعداد لمستقبل يسيطر عليه الذكاء الاصطناعي.

5- كتاب Artificial Intelligence in Healthcare:

يتحدث كتاب Artificial Intelligence in Healthcare الذي صدر في عام 2021 عن استخدامات تقنية الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية ويستعرض التطورات التي حققتها هذه التقنية في مجال الصحة والعافية، ويناقش الفوائد والمخاطر والأخلاقيات المتعلقة بهذه التقنية الجديدة.

كما يغطي الكتاب الاستخدامات الحالية والمستقبلية لهذه التقنية في جميع التخصصات الطبية الرئيسية، وكيف تساعد في تحسين حياة الملايين من الناس. ويشرح الكتاب أيضًا أساسيات التعلم الآلي وعلوم البيانات بلغة سهلة الفهم، ويوضح دور الذكاء الاصطناعي في البحث والتعليم الطبي وغيرها من المجالات، ويستعرض كيف ساهمت هذه التقنية في تطوير البحوث الطبية والتعليم والتأمين الصحي واكتشاف الأدوية، ومكافحة الأمراض، وغيرها.