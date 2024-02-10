OpenAI تحقق إيرادات قدرها مليارا دولار

تجاوزت إيرادات OpenAI ملياري دولار سنويًا، إذ يضعها النجاح الكبير الذي حققه منتجها الرائد للذكاء الاصطناعي ChatGPT بين شركات التكنولوجيا السريعة النمو في التاريخ، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

ووصل معدل التشغيل السنوي للشركة الناشئة إلى علامة جديدة قدرها مليارا دولار في شهر ديسمبر 2023.

وتعتقد الشركة المدعومة من مايكروسوفت أنها تستطيع مضاعفة هذا الرقم في عام 2025، على خلفية الاهتمام القوي من عملاء الأعمال الذين يسعون إلى استخدام تقنية OpenAI لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكان العمل.

ومن المتوقع أن يضع هذا النمو الاستثنائي OpenAI بين عدد قليل من شركات وادي السيليكون التي سجلت إيرادات قدرها مليار دولار في غضون عقد من تأسيسها.

وتأسست OpenAI بصفتها مختبر أبحاث غير هادف للربح في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2015، مع أنها أصبحت عملاقًا تجاريًا منذ أن أنشأت ذراعًا تجارية في عام 2020.

وبلغت إيراداتها السنوية 1.3 مليار دولار حتى شهر أكتوبر من العام الماضي، واستمرت وتيرة نمو المبيعات بالتسارع، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن موقع The Information.

وتُواصل الشركة الاستفادة من طرفة الذكاء الاصطناعي التي بدأت مع إطلاق ChatGPT في شهر نوفمبر 2022، وذلك بغض النظر عن الاضطرابات التي شهدتها الشركة في شهر نوفمبر، عندما أطاح مجلس الإدارة القديم بالرئيس التنفيذي، سام ألتمان، الذي عاد إلى منصبه بعد أيام.

ووفقا لألتمان، فإن 92 في المئة من الشركات الموجودة ضمن قائمة “فورتشن 500” كانت تستخدم منتجات OpenAI، ويشمل ذلك روبوت الدردشة ChatGPT والنموذج اللغوي الكبير GPT-4، ويمتلك روبوت الدردشة نحو 100 مليون مستخدم أسبوعيًا.

وارتفع اهتمام المستهلكين والشركات بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وبدأ عدد من المنافسين بتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك جوجل وميتا وأنثروبيك وميسترال وكوهيري.

وقال ألتمان إن OpenAI لا تزال تتكبد خسائر بسبب التكاليف المرتفعة لبناء نماذجها وتشغيلها.

ومن المتوقع أن يستمر الإنفاق في تجاوز نمو الإيرادات مع تطوير نماذج متطورة. ومن المرجح أن تحتاج الشركة إلى جمع عشرات المليارات الإضافية لتغطية تلك التكاليف.

وقال ألتمان لصحيفة فايننشال تايمز في شهر نوفمبر: “نفقات التدريب ضخمة، ومع هذا الأمر مقصود”.

والتزمت مايكروسوفت حتى الآن بثلاثة عشر مليار دولار لشركة OpenAI، وشكلت الشركتان تحالفًا وضعهما في طليعة الذكاء الاصطناعي.

وتدعم نماذج OpenAI مساعد الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت Copilot. ولدى الشركة الناشئة اتفاقية لتقاسم الأرباح مع مايكروسوفت بخصوص أي مبيعات تحصل من خلال مايكروسوفت.

ولم تكشف مايكروسوفت أرقام المبيعات أو المستخدمين لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot، مع أنها قالت في شهر أكتوبر إن 18000 عميل كانوا يشترون برنامج OpenAI من خلال منصة Azure.

وشارك موظفون في OpenAI في عملية بيع أسهم أعطت الشركة تقييمًا قدره 86 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف قيمتها في شهر أبريل الماضي.