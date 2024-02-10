النظارة الذكية Frame تتمتع بمزايا الذكاء الاصطناعي

تمنحك النظارات الذكية الجديدة المسماة Frame البالغ سعرها مقدار 350 دولارًا مزايا الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط.

وتأتي النظارة المفتوحة المصدر من شركة ناشئة تدعى Brilliant Labs، وهي تروج لنظارة Frame بصفتها وسيلة للحصول على ترجمات الذكاء الاصطناعي والبحث عبر الويب والتحليل البصري أمام عينيك مباشرة.

ويوضح مقطع فيديو نشرته Brilliant Labs أن بإمكانك استخدام صوتك لتطالب النظارة بفعل أشياء، مثل تحديد المعالم التي تنظر إليها، أو البحث في الويب عن نوع معين من الأحذية الرياضية التي تراها، أو البحث عن معلومات التغذية للطعام الذي تريد تناوله.

وتمنح هذه النظارات من Brilliant Labs المستخدمين المزيد من الحرية مقارنةً بالنظارات الأخرى، إذ إنها مفتوحة المصدر بالكامل.

ويرى مرتدي النظارة المعلومات بصفتها تراكبًا يظهر مباشرة عبر العدسة. وتأتي Frame بثلاثة خيارات لونية، ويمكنك طلبها أوليًا الآن، وهناك أيضًا خيار لإضافة عدسة طبية، مع أن هذا الخيار يرفع السعر إلى 448 دولارًا. ويبدأ شحن النظارة في تاريخ 15 أبريل.

وتأتي النظارة مع ما يسمى Noa يحتوي مساعد ذكاء اصطناعي يستخدم OpenAI للتحليل البصري، و Whisper للترجمة، و Perplexity للبحث عبر الويب.

وقالت Brilliant Labs إن نظام الذكاء الاصطناعي Noa يتعلم ويتكيف مع كل من المستخدم والمهام التي يتلقاها.

ويمكنك استخدام Noa مجانًا، مع أنه يخضع لحد أقصى يومي. وتخطط الشركة الناشئة لتقديم مستوى مدفوع من خلال Noa، مع أنه لا توجد معلومات حتى الآن بخصوص السعر المحتمل.

ولن تضطر إلى الدفع مقابل استخدام النظارة بمفردها، وتشير Brilliant Labs إلى أنه لا يوجد نظام اشتراك مدفوع، وأنه يمكنك استخدام النظارة بحرية مع التطبيقات الأخرى.

وتتميز نظارة Frame بشاشة ملونة من نوع OLED بدقة قدرها 640×400 بكسل تعرض الضوء من خلال منشور أمام أعين المستخدمين، وهي توفر مجال رؤية قطري قدره 20 درجة تقريبًا، مما يعني أنك ترى النص أو الصور داخل مربع صغير.

وتأتي النظارة مزودة بكاميرا بدقة قدرها 1280×720 بكسلًا وميكروفون وبطارية بقوة قدرها 222 ميلي أمبير، وتعمل بنظام تشغيل خاص يستند إلى Lua، وتشغلها وحدة المعالجة المركزية nRF52840 Cortex-M4F.

وزودت Brilliant Labs نظارتها بشاحن Mister Power الذي يمنح Frame أنفًا عند توصيله، وهو يوفر شحنًا سريعًا وعمر بطارية يدوم طوال اليوم.