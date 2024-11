نوكيا تتعاون مع HERE Maps لتعزيز تقنية GNSS

أعلنت نوكيا شراكة إستراتيجية مع HERE Maps تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي من خلال إدماج تقنية GNSS (النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية) من HERE Maps مع شبكة الجيل الخامس 5G المتقدمة من نوكيا.

ويقدم هذا التعاون تطبيق HERE HD GNSS المصمم لتتبع الأصول الصناعية بدقة في الوقت الفعلي، مما يسهل التنقل الداخلي.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية نوكيا الواسعة من أجل تعزيز العمليات الصناعية من خلال الحلول الرقمية المتطورة.

ووسعت نوكيا أيضًا عروضها من خلال التعاون مع Nordic ID و Svarmony-Aryv لإطلاق تطبيقات جديدة تركز على الاتصالات في حالات الطوارئ، وهو جانب بالغ الأهمية للسلامة الصناعية.

وصممت هذه التطبيقات لإحداث ثورة في تتبع الأصول وتحديد المواقع وسلامة العمال في البيئات الصناعية المختلفة.

ويعد هذا التعاون بمنزلة لم شمل هام بين نوكيا و HERE Maps بعد بيع نوكيا لشركة HERE Maps في شهر ديسمبر 2015، وهي خطوة سمحت لشركة HERE Maps بالتركيز على السوق التجارية.

وتسلط الشراكة الضوء على الالتزام المشترك بالاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل التحسين الصناعي، وتنفيذ المجموعة الجديدة من التطبيقات عبر منصة MX Industrial Edge من نوكيا، وتتضمن المجموعة الجديدة من التطبيقات تتبعًا قائمًا على RFID بواسطة Nordic ID ونظام تحديد المواقع المرئي بواسطة Svarmony-Aryv.

ويدل هذا على التحرك نحو الرقمنة الكاملة في العمليات الصناعية، ومعالجة القضايا المشتركة، مثل سوء إدارة الأصول، والاستخدام غير الفعال للموارد، وعدم دقة المخزون.

وتدعم حلول سلامة العمال، مثل SmartView و Secapp، التطبيقات من أجل توفير الوعي الظرفي وخدمات الاتصالات في حالات الطوارئ.

ويعمل هذا النهج الشامل على تبسيط العمليات، ويعزز أيضًا سلامة العمال من خلال تعزيز الوعي الظرفي وقدرات الاستجابة السريعة.

وفي حين تركز نوكيا على التحرك الصناعي، فإن الشركة المصنعة للهواتف الذكية التي تحمل علامة نوكيا التجارية HMD Global تخضع في خطوة مفاجئة لعملية تغيير العلامة التجارية.

وانتقلت حسابات الشركة من تسمية Nokia Mobile إلى تسمية HMD، مما يدل على التحول نحو هوية العلامة التجارية المميزة الخاصة.

وتعكس هذه الخطوة طموح HMD لتجاوز اتفاقية الترخيص وترسيخ نفسها بصفتها شركة متعددة العلامات التجارية بتصميمها وابتكارها.