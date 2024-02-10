منتدى “الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” يفتح مسارات جديدة لتسريع تطوير التقنيات الصناعية

تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، التي تنطلق أعمالها في دبي خلال المدة الممتدة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، منتدى (الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة)، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك انسجامًا مع أهداف القمة لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية.

أهداف منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

يهدف منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – الذي يمثل منصة حوارية تجمع قادة الصناعة ومبتكري التكنولوجيا – إلى تشكيل مسارات الصناعات المتقدمة من خلال تعزيز تبادل المعرفة والشراكات الإستراتيجية وتصور مستقبل التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات، ودفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الكربون بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

ويمثّل منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منصة حوارية تجمع نخبة واسعة من صناع القرار والسياسات، ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومبتكري التكنولوجيا والمؤثرين لبحث العديد من المحاور أهمها:

استكشاف التقنيات المتقدمة وتأثيراتها في مختلف القطاعات.

استكشاف سبل التطورات الصناعية المتقدمة، وسبل تعزيز الشراكات الدولية.

نشر حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي.

تبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز سلسلة القيمة العالمية.

توجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي.

دعم تنويع الصناعات اعتمادًا على حلول التكنولوجيا المتقدمة.

كما يدعم المنتدى مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وتسعى الوزارة من خلال تنظيم المنتدى إلى تعزيز إدماج ممارسات الاستدامة في العمليات الصناعية بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 9 الذي يستهدف تطوير بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

جلسات نقاشية:

ستعقد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية خلال فعاليات المنتدى 3 جلسات نقاشية، تأتي الجلسة الأولى بعنوان: “خارطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي بعد مؤتمر الأطراف للمناخ COP28”.

وستركز الجلسة التي تشهد حضورًا دوليًا بارزًا على الدور الفعال الذي يلعبه التعاون والتنسيق الدولي في دفع وتيرة خفض الكربون في القطاع الصناعي وسلاسل التوريد بما يواكب التوجهات العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على كوكب الأرض عبر تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما ستناقش حلول التمويل الداعمة للصناعات المنخفضة الكربون.

ويشارك في هذه الجلسة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر؛ وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ومعالي أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، ومعالي محمد فاتح كاجير؛ وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، ومعالي رياض مزور؛ وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.

نقل التكنولوجيا:

ستعقد الجلسة الثانية بعنوان: “نقل التكنولوجيا ودور العلاقات الدولية”، وستتناول تقييم وضع نقل التكنولوجيا محليًا ودوليًا، وستركز في أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار بما يضمن تطوير حلول التكنولوجيا وتعزيز نقلها وتبادلها، واستكشاف فرص ضمان الوصول العادل لهذه الحلول إلى مختلف الدول والمناطق حول العالم.

وسيشارك في هذه الجلسة، معالي سارة بنت يوسف الأميري؛ وزيرة التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، وسعادة عمران شرف؛ مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ومعالي كيث أزوباردي تانتي؛ الأمين العام البرلماني لجمهورية مالطا.

البنية التحتية للجودة العالية الكفاءة:

ستركز الجلسة الثالثة التي تعقد بعنوان: “البنية التحتية العالية الجودة” في حتمية تطوير منظومة بنية تحتية للجودة العالية الكفاءة، إذ تُعدّ واحدة من أهم الخطوات نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وكما أنها عامل تمكين رئيسي في استدامة وانسيابية حركة التجارة الدولية والابتكار.

وسيشارك في هذه الجلسة؛ سعادة الدكتورة فرح علي الزرعوني؛ وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ووجو كوبس؛ رئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية، وسيونج جو؛ نائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة (UNIDO)، ورامي زكي؛ المدير التنفيذي لمجموعة عمل الشركات المتعددة الجنسيات.