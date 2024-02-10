مزايا مخفية في هواتف سامسونج Galaxy S24 وكيفية استخدامها

تحتوي هواتف سامسونج Galaxy S24 على العديد من المزايا الجديدة التي تعزز تجربة الاستخدام، والكثير من هذه المزايا تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وجود بعض المزايا الأخرى المفيدة التي تساعدك في تخصيص الخلفية وإضافة الأدوات إلى شاشة القفل والشاشة الرئيسية، وتحسين جودة الصوت في المكالمات وغيرها العديد من المزايا التي قد لا يعرفها معظم مُستخدمي هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة.

فإذا كنت تفكر في شراء واحد من هواتف سامسونج Galaxy S24، إليك بعض المزايا المخفية في هذه الهواتف وكيفية استخدامها:

1- إنشاء الخلفيات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

تأتي سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 مُحمّلة سابقًا بالكثير من الخلفيات الجديدة، ولكن إذا لم تعجبك أي منها، فيمكنك إنشاء خلفيات جديدة لهاتفك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الخلفيات والتصميم) Wallpaper and style. انقر فوق خيار (تغيير الخلفيات) Change wallpapers، ثم انتقل إلى الأسفل لتصل إلى قسم (إبداع) Creative. انقر فوق خيار (توليد) Generative لإنشاء خلفيات باستخدام الذكاء الاصطناعي. اختر واحدة من المطالبات الموجودة سابقًا. ستظهر لك أربع صور مختلفة يمكنك اختيار ما يعجبك منها، ثم تعيينها كخلفية للشاشة الرئيسية أو شاشة القفل.

2- مزية التركيز الصوتي:

عند إجراء مكالمة هاتفية، يمكنك تفعيل مزية التركيز الصوتي للتخلص من أصوات الخلفية؛ مما يجعل صوتك أكثر وضوحًا للشخص الذي تُجري معه المكالمة.

ولتفعيل هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

اسحب لوحة الإعدادات السريعة من الجهة العلوية في أثناء إجراء المكالمة، ثم انقر فوق (وضع الميكروفون) mic mode . غيّر وضع الميكروفون من (الأساسي) standard إلى (التركيز الصوتي) voice focus .

3- إمكانية إضافة الأدوات مباشرة إلى شاشة القفل:

في الإصدار السابق من واجهة المستخدم One UI 6.0 من سامسونج، كان بإمكانك النقر فوق الساعة في شاشة القفل لعرض مجموعة من الأدوات (widgets)، ولكن في إصدار One UI 6.1، يمكنك إضافة أدوات إلى الجهة السفلية من الساعة الموجودة في شاشة القفل.

وللقيام ذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر (الخلفيات والتصميم) Wallpaper and style، ثم انقر فوق صورة شاشة القفل. ستنتقل تلقائيًا إلى محرر شاشة القفل، حيث يمكنك إضافة ما يصل إلى أداتين. وستجد خيارات محدودة للاختيار منها، ولا تشمل الخيارات الأدوات الخاصة بالتطبيقات التابعة لجهات خارجية، ولكن يمكنك إضافة بعض الأدوات المفيدة، مثل: الأداة الخاصة بعرض نسبة شحن البطارية، والأداة الخاصة بعرض حال الطقس.

4- إمكانية تغيير خلفية المنبه:

عند استخدام تطبيق Clock المدمج في هواتف سامسونج Galaxy S24 لضبط منبه، يمكنك تخصيص خلفية المنبه بإضافة صورتك أو مقطع فيديو تحبه لمشاهدتها فور استيقاظك عندما تطفئ المنبه.

ولتجربة هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

بعد ضبط منبه معين، انقر فوقه للانتقال إلى الصفحة الخاصة بتحرير المنبه. مرّر إلى الأسفل لتصل إلى خيار (خلفية المنبه) alarm background . اختر الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريده.

5- نقل الموضوعات بين الصور في تطبيق المعرض:

إذا ضغطت مطولًا فوق أي موضوع في صورة محفوظة في تطبيق المعرض (Gallery)، فيمكنك حفظه كملصق أو صورة أو تعديله. ويمكنك أيضًا سحبه وإسقاطه في صورة أخرى، وتغيير حجمه أو مكانه.

كما يمكنك نسخ موضوع من صورة معينة ولصقه في صورة أخرى، وذلك بالضغط مطولًا فوق موضوع ما، ثم النقر فوق زر (نسخ) copy، ثم الضغط مطولًا فوق أي منطقة فارغة في صورة أخرى للصق الموضوع.