يُعدّ Nubia Z60 Ultra من أحدث الهواتف الرائدة للعلامة التجارية Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية، ويأتي هذا الهاتف بتصميم عصري مميز يضم شاشة تمتاز بحافات رفيعة جدًا لتوفير تجربة مشاهدة غامرة، ولا تحتوي الشاشة على فتحة للكاميرا الأمامية؛ لأن الهاتف مزود بكاميرا أمامية موجودة تحت الشاشة.

يضم هذا الهاتف شاشة كبيرة بمقاس قدره 6.8 بوصات، ويعمل بأحدث معالج من كوالكوم وهو معالج (Snapdragon 8 Gen 3)، ويضم نظام كاميرا احترافيًا، ويُعدّ هذا الهاتف منافسًا قويًا للهواتف الرائدة من الشركات الأخرى، مثل: سامسونج، وشاومي، وون بلس.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Nubia Z60 Ultra:

التصميم:

أول ما ستلاحظه في هاتف Nubia Z60 Ultra أن حجمه كبير، فهو يضم شاشة بمقاس قدره 6.8 بوصات، ويزن 246 جرامًا، ويأتي في هيكل بتصميم يشبه الصندوق المستطيل ويضم حافات مسطحة، وإطار الشاشة رفيع جدًا ولا تظهر في الشاشة فتحة للكاميرا الأمامية كما ذكرنا سابقًا؛ لأن الكاميرا الأمامية مدمجة تحت الشاشة.

وفيما يتعلق بعدسات الكاميرا الخلفية، فهي تغطي أكثر من ثلث الجزء الخلفي، وتمنح تصميم الهاتف لمسة جمالية تجعله مميزًا عن الهواتف الأخرى الجديدة.

يتوفر هاتف Z60 Ultra بثلاثة ألوان، هي: الأسود والفضي، والأزرق (Starry Night) الذي يشبه لوحة الفنان Van Gogh المشهورة.

يضم هذا الهاتف زرًا للتشغيل أحمر اللون يوجد في الجهة السفلية من زر التحكم في مستوى الصوت وهناك زر قابل للتخصيص يوجد في الجهة السفلية من زر التشغيل.

يأتي هاتف Nubia Z60 Ultra في صندوق مع غطاء خلفي شفاف، وشاحن بقدرة تبلغ 80 واطًا، وكابل للشحن من نوع USB-C أحمر اللون، ويأتي الهاتف أيضًا مع واقٍ للشاشة مثبت سابقًا على شاشة الهاتف.

الشاشة:

يضم هاتف Nubia Z60 Ultra شاشة من نوع AMOLED بمقاس قدره 6.8 بوصات، تمتاز بدقة قدرها 1116 × 2480 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 400 بكسل في البوصة الواحدة.

الشاشة مشرقة ونقية، وتمتاز بذروة سطوع تصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع، ويمكنك ضبط درجات الألوان يدويًا، وضبط معدل التحديث على 60 هرتزًا أو 120 هرتزًا، أو اختيار الوضع التلقائي ليضبط الهاتف معدل التحديث تلقائيًا حسب المحتوى المعروض في الشاشة.

وفيما يتعلق بمزايا التأمين البيومترية، يضم هذا الهاتف مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا تحت الشاشة، وهناك أيضًا مزية تعرّف الوجه التي تعمل بسرعة فائقة وتعتمد على الكاميرا الأمامية.

الكاميرا:

يأتي هاتف Nubia Z60 Ultra مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية تضم مستشعرًا من نوع Sony IMX800، وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.6، وطول بؤري يعادل 35 ملم. وأما العدسة الثانية، فهي عدسة بيريسكوب مقرّبة تأتي بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/3.3، وطول بؤري يبلغ 85 ملم، وتضم مستشعرًا من نوع (OmniVision OV64B) وهو المستشعر نفسه الموجود في هاتفي OnePlus Open و OnePlus 12 والعديد من الهواتف الصينية الأخرى التي أُطلقت حديثًا. وأما العدسة الثالثة فهي فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وطول بؤري يبلغ 18 ملم.

تدعم جميع العدسات مزية التثبيت البصري للصورة، كما تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يضم هذا الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وهي مزودة بمستشعر يعمل بالذكاء الاصطناعي، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

تُنتج الكاميرا الرئيسية صورًا واضحة، ويمتاز مستشعر سوني بقدرته العالية على التقاط الضوء، لذلك ستلاحظ أن الصور الملتقطة في النهار وفي ظروف الإضاءة المرتفعة تكون عالية الجودة، وستظهر التفاصيل واضحة، ولكن في بعض الأحيان تظهر الألوان مشبعة بنحو لافت.

أما في ظروف الإضاءة المنخفضة، فيُنتج هاتف Nubia Z60 Ultra صورًا جيدة وقليلة التشويش، ويحتوي هذا الهاتف على وضع ليلي يمكنك استخدامه إذا أردت، ولكن إذا تركت الوضع التلقائي مفعّلًا، فهناك فرصة أفضل للحصول على صورة جيدة؛ إذ يستخدم نظام الكاميرا مساعد الذكاء الاصطناعي للتبديل بين أوضاع التصوير المختلفة تلقائيًا، لالتقاط صور واضحة وعالية الجودة.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Nubia Z60 Ultra على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا.

يمكن أن تستمر بطارية هذا الهاتف بالعمل مدة قدرها 11 ونصف من بث مقاطع الفيديو، وما يصل إلى 17 ساعة من تصفح الويب، وما يصل إلى 6 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

المعالج والأداء:

يعمل Nubia Z60 Ultra بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750).

يتوفر هذا الهاتف بأربعة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 8 أو 12 أو 16 أو 24 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

يعمل هاتف Nubia Z60 Ultra بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم MyOS 14 التي تتضمن مجموعة واسعة من المزايا التي تسمح لك بتخصيص الألوان والخلفيات، وإضافة الخلفيات المتحركة، واختيار أنواع الخطوط، والتأثيرات، وغيرها.

مزية أخرى ذكرناها سابقًا هي المفتاح القابل للتخصيص على جانب الهاتف؛ إذ يمكنك ضبطه كمفتاح خاص بكتم الصوت أو لتشغيل المصباح اليدوي أو الكاميرا أو المسجل الصوتي.

وفيما يتعلق بدعم تحديثات نظام التشغيل، تَعِد Nubia بتقديم تحديثات لنظام التشغيل لثلاث سنوات، وهذا يعني أن هاتف Nubia Z60 Ultra سيدعم إصدارات أندرويد التالية:

أندرويد 15.

أندرويد 16.

أندرويد 17.

السعر:

يُباع هاتف Nubia Z60 Ultra بسعر يبدأ من 2999 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Nubia Z60 Ultra:

المواصفات Nubia Z60 Ultra المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 أو 16 أو 24 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7/ 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية 6000 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الفضي، والأسود، والأزرق. الوزن 246 جرامًا. السعر يبدأ من 2999 ريالًا سعوديًا.