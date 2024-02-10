مايكروسوفت تخطط لتغيير طريقة استخدامنا لنظام ويندوز

بدأت مايكروسوفت بالتلميح إلى كيفية إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في ويندوز 11 قبل التحديث الكبير لنظام التشغيل الذي يركز على الذكاء الاصطناعي.

وبدأت عملاقة البرمجيات اختبار “تجربة جديدة” لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في نظام التشغيل ويندوز هذا الأسبوع، ويتضمن هذا الاختبار مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot المتحرك في شريط المهام الذي يظهر عند نسخ النص أو الصور.

وذكرت مايكروسوفت في تدوينة أن: “أيقونة Copilot تغير مظهره ويتحرك للإشارة إلى أنه يمكنه المساعدة. يوفر Copilot قائمة بالإجراءات التي يمكنك اتخاذها عند تمرير مؤشر الفأرة فوق أيقونة Copilot، مثل تلخيص أو شرح النص المنسوخ”.

وأكدت مايكروسوفت أيضًا أن تطبيق المفكرة Notepad يحصل قريبًا على تكامل Copilot. ويمكنك تحديد النص ضمن المفكرة والنقر بزر الفأرة الأيمن من أجل الوصول إلى خيار “الشرح باستخدام Copilot”، مما يتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي فك رموز النص أو مقاطع التعليمات البرمجية أو ملفات السجل.

وأضافت عملاقة البرمجيات المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي إلى نظام التشغيل ويندوز 11 تدريجيًا في الأشهر الأخيرة، ويشمل ذلك الميزة الرئيسية Copilot.

ويعد كل ذلك جزءًا من حملة واسعة النطاق لتحويل Copilot إلى علامة تجارية كبيرة للذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، وذلك أثناء الاستعداد لتحديث كبير لمزايا نظام ويندوز.

وتريد عملاقة البرمجيات أن يكون عام 2024 بمنزلة عام الحواسيب العاملة بالذكاء الاصطناعي، وهي تضيف مفتاح Copilot خاصًا إلى لوحات المفاتيح.

وروجت إنتل وكوالكوم لتحديث ويندوز لعام 2024 الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، مع أن مايكروسوفت لم تعترف رسميًا بخططها بعد.

وقال يوسف مهدي، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التسويق الاستهلاكي في مايكروسوفت هذا الأسبوع: “الشيء الفريد في مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot داخل ويندوز هو أنه يمكن أن يكون على دراية بالسياق الذي يوجد فيه، ويمكنه فهم الصفحات، وذلك حتى يتمكن من فعل المزيد من الأشياء الغنية”.

وأصبح Copilot واعيًا بالسياق في إصدارات مايكروسوفت التجريبية الحديثة لنظام التشغيل ويندوز 11، كما أن الشركة مستعدة أيضًا للاستفادة من وحدة المعالجة العصبية. وبدأت هذه الوحدة بالوصول مع أجهزة الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز.

وترددت شائعات أن نظام التشغيل ويندوز 12 هو بمنزلة دفعة كبيرة للذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، مع أنه يبدو أن هذه الدفعة قد تصبح الآن جزءًا من تحديث ويندوز 11 المفترض صدوره في وقت لاحق من هذا العام.

وتشير مايكروسوفت إلى هذا التحديث باسم 24H2، وهو التحديث السنوي للمزايا الذي من المفترض طرحه في النصف الثاني من عام 2024.

ومن المحتمل ظهور المزيد من المعلومات بخصوص خطط مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي في ويندوز خلال الأشهر المقبلة إذ تواصل الشركة اختبار كيفية تغيير ويندوز من أجل عام الحواسيب العاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي.