سامسونج تكتشف انقطاع التنفس أثناء النوم

حصلت سامسونج على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بخصوص ميزة الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم ضمن ساعتها الذكية جالاكسي ووتش Galaxy Watch.

وتمهد هذه الموافقة الطريق لوصول تحديث برمجي لتطبيق Health Monitor في الربع الثالث من هذا العام، مما يمكن هذه الميزة للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وأعطت وزارة الغذاء وسلامة الأدوية في كوريا الجنوبية موافقتها في الخريف الماضي على استخدام الأجهزة القابلة للارتداء للكشف عن انقطاع التنفس المرتبط عادةً باضطراب النوم، ومن المفترض طرح التحديث هناك أولًا.

ويحذر الأطباء من أن الساعات الذكية هي أدوات غير موثوقة للكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم وغيره من الاضطرابات الصحية، مع أن ذلك لم يمنع صانعي الأجهزة القابلة للارتداء الكبار من محاولة دخول هذا المجال، مثل فيتبيت وأمازون.

وذكرت وكالة بلومبرغ في شهر ديسمبر أن آبل تطور مزايا متقدمة للمراقبة الصحية ضمن ساعتها الذكية القادمة، ويشمل ذلك توقف التنفس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم.

ولم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد على مزايا آبل المتقدمة للمراقبة الصحية، وتواجه الشركة دعوى قضائية تتعلق ببراءة اختراع مراقبة الأكسجين في الدم، وتطلب هذه الدعوى القضائية إزالة الميزة من الأجهزة التي تبيعها آبل حاليًا.

ويجب على مستخدمي جالاكسي ووتش النوم مع تشغيل ساعة سامسونج الذكية ومراقبة نومهم مرتين لمدة لا تقل عن أربع ساعات لكل منهما خلال مدة 10 أيام من أجل استخدام هذه الميزة.

ويمكن لساعة سامسونج الذكية مراقبة مستويات الأكسجين في الدم لدى مرتديها طوال الليل من أجل معرفة ما إذا كانت تنخفض، وهي علامة شائعة على انقطاع التنفس أثناء النوم واضطرابات النوم الأخرى.

ووفقًا لمايو كلينيك، فإن انقطاع التنفس أثناء النوم هو عارض رئيسي لكل من انقطاع التنفس المركزي أثناء النوم (عندما لا يرسل دماغك إشارات إلى عضلات التنفس) وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (عندما تمنع عضلات الحلق الهواء من الوصول إلى رئتيك).

وتشير سامسونج إلى أن انقطاع التنفس أثناء النوم قد يؤدي إلى تفاقم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشريان التاجي وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب والسكتة الدماغية، إذا ترك دون علاج.

وأضافت الشركة أن الميزة يجب أن تساعد المزيد من الأشخاص في اكتشاف الأشكال المتوسطة والشديدة من الحالة، وأن يطلبوا المشورة الطبية عندما يفعلون ذلك.