الذكاء الاصطناعي يتصدر مناقشات القمة العالمية للحكومات 2024 

يتصدر الذكاء الاصطناعي وما يفتحه من آفاق مستقبلية جديدة، أبرز محاور أجندة القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي خلال المدة الممتدة من 12 إلى 14 من فبراير الجاري، لما يشكله هذا المجال من تأثير عميق بدأ يظهر في مختلف القطاعات المحورية، وما سيجلبه من تحولات هيكلية وتطورات كبرى في حياة المجتمعات.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات 2024 ضمن فعالياتها، أكثر من 100 شخصية من كبرى الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تستضيف في جلساتها النقاشية الرئيسية عددًا كبيرًا من أصحاب الشركات والخبراء وأصحاب العقول واللاعبين الرئيسيين المؤثرين في تطور هذا القطاع، وتضعهم جميعًا على طاولة واحدة مع القادة والمسؤولين الحكوميين، للخروج بنتائج استثنائية تدعم تمكين الحكومات في مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع، وإبقائها على جاهزية كاملة لمواجهة تحدياته واقتناص الفرص الكبيرة.

وزراء حكومات من مختلف القارات يجتمعون في القمة:

تستضيف القمة في فعالياتها عددًا من القادة الحكوميين وقادة المنظمات الدولية المعنيين بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ومن أبرزهم: معالي الدكتور عمرو طلعت؛ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، وسعادة أولفي مهدييف؛ رئيس الوكالة الحكومية لشؤون خدمات المواطنين والابتكار الاجتماعي التابعة لرئيس جمهورية أذربيجان، ومعالي محمد لولي؛ وزير التحول الرقمي والابتكار والتحديث في موريتانيا، وكاثي فيدال؛ وكيلة وزارة التجارة الأمريكية للملكية الفكرية في الولايات المتحدة ومديرة مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية.

قادة كبرى الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي:

تستضيف القمة العالمية للحكومات 2024 أيضًا أبرز قادة كبرى الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتهم: سام ألتمان؛ الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المطورة لروبوت ChatGPT، ويان ليكون؛ نائب الرئيس وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في شركة (ميتا) Meta، وجنسن هوانغ؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (إنفيديا)، وفيرنر فوجلز؛ الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة أمازون.

تشارك أكثر من 100 شخصية تمثل كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في #القمة_العالمية_للحكومات 2024، مما يعكس اهتمام عالمي متزايد بتسخير التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة.#WGS24#WorldGovSummit ⬇️ pic.twitter.com/deR9Z8GJoK — World Governments Summit (@WorldGovSummit) February 10, 2024

كما تضم قائمة ضيوف القمة والمشاركين في فعالياتها نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين والمؤسسين لكبرى الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية، إضافة إلى كبار قادة توظيف التكنولوجيا في الأعمال من الشركات والمؤسسات العالمية التي كان لها السبق في إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعاتها المختلفة.

القمة منصة مؤثرة في صياغة توجهات القطاعات الحيوية:

يؤكد هذا الحضور القوي والنوعي من القيادات الحكومية والخبراء واللاعبين الرئيسيين في تطوير توجهات وأدوات الذكاء الاصطناعي خلال القمة العالمية للحكومات 2024، الزخم العالمي الكبير الذي باتت تحظى به القمة وتأثيرها في صياغة التوجهات العالمية الرئيسية لأبرز القطاعات الحيوية.

كما يشير حرص هذا العدد الضخم على المشاركة إلى أن القمة أصبحت هي المنصة العالمية المثلى والكبرى لجميع الأطراف سواء الحكومات أو المنظمات الدولية أو الشركات للحوار وتبادل المعارف والشراكة في وضع التصورات والأفكار الخلاقة لتعظيم الاستفادة من التطورات الإيجابية وتسريع التقدم لمختلف المجتمعات العالمية.

منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول:

تشارك هذه النخبة المتميزة من ضيوف القمة في أجندة حافلة بالفعاليات حول مختلف مجالات وتطبيقات وسياسات الذكاء الاصطناعي، حيث تعقد القمة العالمية للحكومات 2024 منتدى الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي سيعمل كحلقة وصل لتعزيز التعاون الدولي والشراكات المتعددة القطاعات لدفع عجلة التطور المسؤول في تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير الشامل للمجتمعات.

خلال منتدى الذكاء الاصطناعي في #القمة_العالمية_للحكومات 2024 :قيادات حكومية وخبراء عالميون يناقشون ترسيخ الذكاء الاصطناعي المسؤول#وام https://t.co/o7Q5ZOz8WV pic.twitter.com/U0tdpSXl47 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 5, 2024

كما تضم أجندة القمة العالمية للحكومات 2024 حوارات خاصة مع مطوري أبرز برامج الذكاء الاصطناعي، وجلسات نقاشية حول قدرة الحكومات على مواكبة التطور في عصر الذكاء الاصطناعي، والدور الذي يمكن أن تؤديه الحكومات في تشكيل أخلاقيات مستقبل هذا القطاع، وطريقها في اتخاذ القرارات المناسبة في ظل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكنها الموازنة بين تقدمها وتحقيق تطلعات وتوقعات الشعوب، إضافة إلى استفادتها من هذا التقدم التكنولوجي في المساهمة في ابتكار أساليب ترتقي بجودة حياة المجتمعات.