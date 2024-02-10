إنفيديا تطارد سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي المخصصة

تبني إنفيديا وحدة أعمال جديدة تركز على تصميم الشرائح المخصصة لشركات الحوسبة السحابية وغيرها، ويشمل ذلك معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حسبما قالت وكالة رويترز.

وتهدف الشركة إلى الاستحواذ على جزء من سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي المخصصة وحماية نفسها من العدد المتزايد من الشركات التي تسعى إلى إيجاد بدائل لمنتجاتها.

وتسيطر إنفيديا على نحو 80 في المئة من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وأدى هذا الوضع إلى ارتفاع قيمتها السوقية بمقدار 40 في المئة حتى الآن هذا العام إلى 1.73 تريليون دولار بعد أن تضاعفت أكثر من ثلاث مرات في عام 2023.

وتسابق عملاء إنفيديا لاقتناص العرض المتضائل من رقاقاتها للمنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي السريع النمو، ويشمل ذلك OpenAI ومايكروسوفت وألفابت وميتا.

وتعمل شرائح H100 و A100 بصفتها معالجات ذكاء اصطناعي عامة ومتعددة الأغراض للعديد من هؤلاء العملاء الرئيسيين.

وبدأت شركات التكنولوجيا بتطوير شرائحها الداخلية لتلبية الاحتياجات المحددة. ويساعد ذلك في تقليل استهلاك الطاقة، ومن المحتمل أن يؤدي إلى تقليص التكلفة والوقت اللازمين للتصميم.

وتحاول إنفيديا الآن تأدية دور في مساعدة هذه الشركات في تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة التي وصلت إلى شركات منافسة، مثل برودكوم ومارفيل.

وتباع كل شريحة H100 مقابل مبلغ يتراوح بين 16 ألف دولار و 100 ألف دولار اعتمادًا على الحجم والعوامل الأخرى. وتخطط ميتا لرفع إجمالي مخزونها إلى 350 ألف شريحة H100 هذا العام.

واجتمع مسؤولو إنفيديا مع ممثلين من أمازون وميتا ومايكروسوفت وجوجل و OpenAI لمناقشة صنع شرائح خاصة لهم. كما تسعى الشركة إلى متابعة عملاء الاتصالات والسيارات وألعاب الفيديو.

وقالت إنفيديا في عام 2022 إنها تسمح للعملاء الخارجيين بإدماج بعض تقنيات شبكاتها في شرائحهم، ولم تذكر شيئًا عن البرنامج منذ ذلك الحين.

وتترأس دينا ماكيني، المديرة التنفيذية السابقة في مارفيل و AMD، الوحدة المخصصة في إنفيديا، ويهدف فريقها إلى جعل تقنيتها متاحة للعملاء في السحابة وشبكة 5G اللاسلكية وألعاب الفيديو والسيارات.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الرقاقات المخصصة لمراكز البيانات إلى 10 مليارات دولار هذا العام، وقد يتضاعف هذا الرقم في عام 2025.

وبلغت قيمة سوق الرقاقات المخصصة نحو 30 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يعد نحو 5 في المئة من مبيعات الرقاقات العالمية السنوية.

وتهيمن برودكوم ومارفيل في الوقت الحالي على تصميم الرقاقات المخصصة لمراكز البيانات.

وتقدم إنفيديا الملكية الفكرية والتكنولوجيا، مع أنها تترك تصنيع الرقاقات والتعبئة والخطوات الإضافية لشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC أو شركة تصنيع شرائح تعاقدية أخرى.

وتستطيع إنفيديا منافسة مبيعات برودكوم ومارفل من خلال وحدة الأعمال الجديدة.

وتجري إنفيديا محادثات مع شركة بناء البنية التحتية للاتصالات إريكسون للحصول على شريحة لاسلكية تتضمن تقنية وحدة معالجة الرسومات من إنفيديا.

وتخطط إنفيديا أيضًا لاستهداف أسواق السيارات وألعاب الفيديو. ومن المتوقع أن ينمو سوق السيارات المخصصة باستمرار من نطاقه الحالي البالغ 6 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بمقدار 20 في المئة سنويًا.

كما قد يزداد سوق الرقاقات المخصصة لألعاب الفيديو التي تتراوح قيمتها بين 7 مليارات و 8 مليارات دولار مع الجيل التالي من منصات ألعاب سوني ومايكروسوفت.