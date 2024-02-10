آبل تعتزم إضافة تصميم الجزيرة التفاعلية إلى آيفون SE القادم

تخطط شركة آبل لإضافة تصميم الجزيرة التفاعلية “Dynamic island” إلى الإصدار القادم من هاتف آيفون SE الرخيص الثمن.

ووفقًا لتسريبات حديثة، فإن شاشة الهاتف لن تحمل النتوء العلوي المعتاد، وإنما ستضيف آبل عوضًا عنه تصميم الجزيرة التفاعلية وما يرتبط به من مزايا في النظام. وقد استخدمت آبل ذلك التصميم أول مرة في هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، ثم اعتمدت عليه لاحقًا في كافة إصدارات آيفون 15.

وتحاول آبل دعم الهاتف ببعض مميزات هواتفها الرائدة في التصميم الخارجي بعد انتقادات شديدة لاعتمادها التصميم القديم في هواتف آيفون SE مع الحافات السميكة وزر Home أسفل الشاشة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هاتف آيفون SE سيأتي بالتصميم الموجود في هاتف آيفون XR مع النتوء العلوي للشاشة “النوتش” والبطارية نفسها الموجودة في هاتف آيفون 14.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف ‏iPhone SE القادم، الذي سيكون الإصدار الرابع في تلك السلسلة، بكاميرا واحدة كما هو الحال في الإصدارات السابقة منه، لكن سيكون هيكل الهاتف مقاربًا لهواتف آيفون التقليدية وستكون أبعاده مقاربة لهاتف XR إلى حد بعيد، كما يتوقع أيضًا وجود جوانب مشتركة في التصميم مع هواتف آيفون 16 التي ستصدر لاحقًا العام الجاري.

وتقدم آبل إصدارًا جديدًا من سلسلة هواتف SE الاقتصادية كل عامين أو أكثر خلافًا للإصدارات التقليدية التي تصدر كل عام، وقد أطلقت آبل آخر إصدار منها في مارس/ آذار من عام 2022، وتشير التقارير إلى أن آبل قد تطلق الإصدار الرابع الجديد من سلسلة آيفون SE مطلع العام المقبل بشاشة من صناعة شركة BOE الصينية.