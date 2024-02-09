5 طرق لاستخدام مزية Circle to Search الجديدة في هواتف سامسونج وجوجل

هل تبحث عن طريقة سريعة وسهلة للبحث في هاتفك؟ هل ترغب في الوصول إلى المعلومات التي تريدها دون الحاجة إلى كتابة أي شيء؟ إذا كان الجواب؛ نعم، فإن مزية (Circle to Search) الجديدة في هواتف سامسونج وجوجل هي الحل المثالي لك.

(Circle to Search) هي مزية جديدة تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة البحث عبر الإنترنت في الهواتف الذكية، وقد قدمتها سامسونج في سلسلة هواتف (Galaxy S24) الجديدة، كما طرحتها جوجل في هواتفها Pixel 8 وPixel 8 Pro في نهاية شهر يناير الماضي.

تتيح لك هذه المزية البحث بسرعة في الويب عن أي شيء في هاتفك باستخدام رسم دائري بسيط حول هذا الشيء دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق الذي تستخدمه أو كتابة ما تبحث عنه.

وفي هذا المقال، سنستكشف طرقًا مختلفة لاستخدام مزية (Circle to Search) في هاتفك لتحسين تجربة البحث:

1- تسوق ما تراه:

يمكن أن تساعدك مزية (Circle to Search) في اكتشاف المزيد حول العناصر التي تراها عبر الإنترنت، وترغب في شرائها، فعلى سبيل المثال: إذا رأيت شخصًا يرتدي سترة فريدة من نوعها أو رأيت حذاء ترغب في معرفة سعره، في أثناء تصفح أي تطبيق في هاتفك، فاضغط مدة طويلة على زر الصفحة الرئيسية حتى تظهر لك واجهة (Circle to Search) ثم استخدم إصبعك أو قلم S-Pen لوضع دائرة حول العنصر الذي تريد البحث عنه، وسيبدأ البحث عنه تلقائيًا في محرك جوجل.

وبذلك يمكنك استخدام هذه المزية للبحث عن المنتجات التي تراها في الصور أو مقاطع الفيديو أثناء تصفح أي تطبيق في هاتفك، ويمكنك أيضًا استخدامها للبحث عن معلومات عن منتج ما، مثل: مراجعات العملاء أو أسعار البيع، مما يسهل عليك تجربة التسوق عبر الويب كثيرًا.

2- ابحث عن أي نص تراه دون تبديل التطبيقات:

لنفترض أنك تتصفح تطبيقًا مثل: إنستاجرام أو يوتيوب، وفي أثناء مشاهدة مقطع فيديو صادفت كلمة مكتوبة على زجاجة مشروب وترغب في البحث عنها، عادة ستحتاج إلى مغادرة التطبيق للبحث عن الكلمة، ولكن الآن مع عليك سوى إيقاف الفيديو، ثم الضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية للوصول إلى المزية الجديدة، ثم تحديد الكلمة التي ترغب في البحث عنها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزية تستخدم الذكاء الاصطناعي المدمج في أداة البحث المرئي (Google Lens)، لفهم ما حددته، وعرض المعلومات ذات الصلة. وتعمل هذه المزية في جميع التطبيقات التي تسمح لك بأخذ لقطة للشاشة.

3- ترجمة النص إلى لغة أخرى:

تدعم مزية (Circle to Search) ترجمة النصوص إلى العديد من اللغات، لذلك يمكنك استخدامها في ترجمة النصوص التي تراها في الصور أو مقاطع الفيديو التي تشاهدها في أي تطبيق تستخدمه في هاتفك، كما يمكنك استخدامها لترجمة قوائم الطعام ونصوص اللوحات الإرشادية التي تصادفها أثناء سفرك.

4- احصل على أفكار لرحلتك القادمة:

يمكن أن تزودك مزية (Circle to Search) أيضًا بأفكار جديدة لرحلتك القادمة، لنفترض أنك تشاهد مقطع فيديو في أي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي لشخص يستكشف مدينة ما، وأعجبك تصميم مبنى فريد من نوعه، عادةً، يتعين عليك حفظ صورة للشاشة، ثم الانتقال بين التطبيقات للبحث عن هذا المبنى، ولكن الآن مع هذه المزية الجديدة الفريدة، ما عليك سوى رسم دائرة حول صورة المبنى لمعرفة كل المعلومات التي تحتاج إليها عنه، وربما تضيفه إلى رحلتك القادمة.

يمكنك استخدام هذه المزية أيضًا لمعرفة المزيد عن المعالم السياحية التي تراها في الصور، مثل تاريخها أو كيفية الوصول إليها، كما يمكنك استخدام هذه المزية لحجز رحلة إلى المعلم الذي حددته.

5- قارن الخيارات:

يمكنك الآن مقارنة الخيارات بسهولة دون مغادرة التطبيق الذي تستخدمه، لنفترض أنك تراسل أصدقاءك لتحديد مكان جديد لتناول الطعام، وأرسلوا لك خيارين مختلفين من المطاعم، لكنك لا تعرفهما، هنا ستحتاج إلى الخروج من تطبيق الرسائل للبحث عن الخيارات.

بدلًا من ذلك، يمكنك أثناء استخدام تطبيق الرسائل الضغط مدة طويلة على زر الصفحة الرئيسية حتى تظهر لك واجهة (Circle to Search)، ثم استخدم إصبعك أو قلم S-Pen لوضع دائرة حول أسماء المطاعم لمعرفة المزيد عنها، وتحديد أي خيار يناسبك.

ولمعرفة كيفية تفعيل هذه المزية في سلسلة هواتف (Galaxy S24) الجديدة من سامسونج، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف تستخدم مزية Circle to Search الجديدة في هواتف Galaxy S24؟“.