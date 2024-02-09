يوتيوب تي في توفر خيارًا جديدًا بدقة مُحسّنة

حصل مستخدمو خدمة يوتيوب تي في YouTube TV على خيار “فيديو عالي الجودة لكل شيء”، بدءًا من مشاهدة البرامج المفضلة وحتى مشاهدة مباراة مباشرة.

وتطرح جوجل إعدادًا جديدًا يسمى “دقة 1080 بكسلًا المُحسّنة” لمشتركي لمشتركي يوتيوب تي في وقنوات Primetime.

ولاحظ المستخدمون أن الخيار الجديد أفضل من الخيار العادي الحالي البالغ قدره 1080 بكسلًا بمعدل تحديث قدره 60 إطارًا في الثانية.

ويعمل خيار الفيديو العالي الجودة على تحسين الدقة الحالية من خلال ترقية معدل البت.

وأكدت جوجل التحديث بعد أن نشر أحد مستخدمي ريديت عنه عبر المنصة.

ووفقًا لشركة جوجل، فإن الخيار الجديد يوفر جودة الفيديو العليا التي يمكن للشركة توفيرها، مع أنها تتجاهل حقيقة أن المستخدم بحاجة إلى دفع مبلغ إضافي مقابل الوصول إلى الدقة البالغ قدرها 4K الحقيقية.

وأبلغ مستخدمو منصة ريديت الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الخيار الجديد أن الدقة متاحة لجميع القنوات نفسها مثل الدقة الحالية البالغ قدرها 1080 بكسلًا بمعدل تحديث قدره 60 إطارًا في الثانية.

ويأتي الخيار الجديد بعد وصول خيار مماثل إلى يوتيوب بريميوم، وقد عزز جودة الفيديو للمشتركين عبر المنصة الأصلية للشركة.

ويستطيع أي مشترك في يوتيوب تي في وقنوات Primtime ولديه جهاز بث مُحدث متوافق مع الدقة البالغ قدرها 4K الوصول إلى الخيار الجديد من خلال إعدادات جودة الفيديو.

واكتشفت جوجل خطأً يمنع اختيار الدقة الجديدة البالغ قدرها 1080 بكسلًا المُحسّنة يدويًا. وذكرت الشركة أن الخلل لا يؤثر في جودة الصورة وأنها تعمل على حل المشكلة.

وفي حال كنت تريد المشاهدة بدقة قدرها 4K مع القدرة على تنزيل التسجيلات لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال، فإنك بحاجة إلى الحصول على حزمة 4K Plus الإضافية.

وطرحت جوجل حزمة 4K Plus الإضافية في عام 2021 ويبلغ سعرها 20 دولارًا. ورفعت الشركة في العام الماضي أسعار الاشتراك إلى 73 دولارًا شهريًا، مما أدى إلى خفض سعر حزمة 4K Plus الإضافية إلى أقل من 10 دولارات بقليل.

وأضافت جوجل بعض المزايا الجديدة للتعويض عن الزيادة في الأسعار، ويشمل ذلك القدرة على بث 4 قنوات في وقت واحد لأولئك الذين يستمتعون بتقسيم الشاشة.