هاتف آيفون 14 برو ماكس يتصدر قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في 2023

تصدر هاتف آيفون 14 برو ماكس قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا في الأسواق العالمية خلال عام 2023 الماضي، وفقًا لتقرير جديد لمؤسسة Canalys لأبحاث السوق.

واستطاعت آبل بيع نحو 34 مليون وحدة من هاتف آيفون 14 برو ماكس الذي صدر نهاية عام 2022، كما باعت 33 مليون وحدة أخرى من هاتف آيفون 15 برو ماكس الذي صدر خلال الربع الأخير من عام 2023 الماضي، والذي حل في المرتبة الثانية.

وجاء هاتفا آيفون 14 وآيفون 14 برو بعد إصدارات برو ماكس بمبيعات بلغت 29 مليون وحدة لكل منهما، ثم هاتف آيفون 13 بمبيعات قدرها 23 مليون وحدة، لتحتل هواتف آيفون المراكز الخمس الأولى في القائمة، بالإضافة إلى هاتفي آيفون 15 برو وآيفون 15 في المرتبتين السابعة والعاشرة على الترتيب.

وجاء هاتف سامسونج جالاكسي A14 في المرتبة السادسة بنسخته الداعمة لشبكات الجيل الرابع، كما حلّ الهاتف نفسه في المرتبة التاسعة في القائمة بالإصدار الداعم لشبكات الجيل الخامس، وقد بلغت مبيعات الهاتف بإصداريه نحو 40 مليون وحدة، وهو من الهواتف الاقتصادية المنخفضة الثمن.

وجاء هاتف سامسونج جالاكسي A54 الداعم لشبكات الجيل الخامس في المرتبة الثامنة بمبيعات قدرها 20 مليون وحدة، وهو أحد هواتف الفئة المتوسطة للشركة.

ولم تشهد القائمة وجودًا لهواتف سامسونج من الفئة العليا المرتفعة الثمن، كما خلت القائمة من وجود أي منتجات لشركات أخرى.

وبشكل عام، استطاعت آبل تجاوز سامسونج في مبيعات الهواتف الذكية عالميًا خلال عام 2023 الماضي وفقًا لتقديرات أخرى؛ إذ استحوذت آبل على حصة سوقية بلغت 20.1%، بفارق ضئيل عن سامسونج التي حلت في المرتبة الثانية بحصة سوقية قدرها 19.4%.