مايكروسوفت تضيف أمر sudo إلى ويندوز 11

تختبر مايكروسوفت إضافة أمر sudo إلى نظام ويندوز 11 لمساعدة المطورين والمستخدمين ذوي الخبرة في تنفيذ الأوامر في النظام.

ويُستخدم أمر sudo على نطاق واسع في أنظمة التشغيل المستندة إلى يونكس، مثل لينكس وماك أو إس، لتشغيل البرامج بامتيازات عالية (صلاحيات المسؤول أو المستخدم الفائق) أو كمستخدم آخر، وهو مفيد للمطورين الراغبين في اختبار التعليمات البرمجية، على سبيل المثال.

ويقول جوردي أدومي، أحد مديري المنتجات في مايكروسوفت، إن تلك الميزة الجديدة حل مريح ومألوف للمستخدمين الذين يرغبون في رفع مستوى امتيازات أمر ما دون الحاجة إلى فتح وحدة تحكم جديدة أولاً.

وتختبر مايكروسوفت أمر sudo في أحدث الإصدارات التجريبية من ويندوز 11؛ لذا لن يكون متاحًا في الإصدارات العادية من ويندوز 11 حتى وقت لاحق من العام الجاري.

وستسمح مايكروسوفت باستخدام أمر sudo في ثلاثة أوضاع مختلفة هي: نافذة جديدة، وتعطيل الإدخال، والوضع المضمن، الذي يشغل الأمر في النافذة الحالية، ويُعد الوضع الأخير الأكثر شبهًا بأمر sudo في نظام لينكس.

ويمكن للمستخدمين التحكم في الخيار الجديد في ويندوز 11 بالذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على “النظام”، واختيار “للمطورين”، وتفعيل الخيار الجديد واختيار الوضع المناسب لتشغيله.

وقالت مايكروسوفت إنها ستنشر المزيد من التفاصيل حول الآثار الأمنية المترتبة على تشغيل sudo في ويندوز 11، كما أتاحت الشركة أيضًا “أمر sudo” كمشروع مفتوح المصدر في منصة GitHub.