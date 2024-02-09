جوجل ون تدمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها

أعلنت جوجل إدماج الذكاء الاصطناعي في خدمة الاشتراكات المُجمعة “جوجل ون” عبر خطة اشتراك جديدة تُسمى “AI Premium”.

وقال ساندر باتشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور له عبر حسابه في منصة إكس إن عدد المشتركين في خدمة “جوجل ون” قد تجاوز 100 مليون مشترك، معلنًا إطلاق الخطة الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بمناسبة الوصول إلى ذلك الإنجاز.

وتتيح الخطة الجديدة AI Premium الاستمتاع بمزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة المعتمدة على نموذج Gemini Advanced من أجل تنفيذ المهام المعقدة عبر مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini – بارد سابقًا – بالإضافة إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف التطبيقات المشمولة في جوجل ون.

وسيكون بإمكان المستخدمين المشتركين في الخطة الجديدة استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة رسائل البريد الإلكتروني في جيميل أو كتابة المسودات في محرر المستندات Docs أو إنشاء الصور في تطبيق العروض التقديمية Slides أو تصوير البيانات في تطبيق Sheets.

ويبدأ سعر خطة AI Premium المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ويحصل المشتركون على مزايا أخرى إضافية مثل سعة تخزينية قدرها 2 تيرابايت، ومزايا تحرير الصور المتقدمة في تطبيق الصور، والتواصل مع خدمة الدعم الفني مباشرةً، وتصفح الإنترنت عبر شبكة خاصة افتراضية VPN، وغيرها من المزايا.

وتأمل جوجل أن يؤدي إدماج الذكاء الاصطناعي في خدمة Google One إلى جذب المزيد من المشتركين فيها.

وكانت جوجل أيضًا قد أعلنت حديثًا أن عدد المشتركين في خدمات يوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك قد تجاوز 100 مليون مستخدم مع مطلع العام الجاري.