بنترست تعلن صفقة إعلانية جديدة مع جوجل

أعلنت بنترست صفقة إعلانية جديدة مع جوجل، إذ تهدف المنصة إلى زيادة إيرادات الإعلانات.

وتعد جوجل بمنزلة الشريك الإعلاني الثاني لمنصة التواصل الاجتماعي بعد أن وقّعت أمازون صفقة متعددة السنوات مع بنترست في العام الماضي.

وتحدثت المنصة عن شراكة جوجل خلال إعلان نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2023، إذ حققت نتائج منخفضة مقارنةً بتوقعات المحللين.

وبلغت إيرادات بنترست لهذه المدة 981 مليون دولار مع نمو سنوي قدره 12 في المئة.

في حين قفز عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 498 مليونًا مع نمو بمقدار 11 في المئة سنويًا.

وانخفض سهم المنصة بمقدار 28 في المئة تقريبًا بسبب الإيرادات المنخفضة مقارنةً بالتوقعات، مع أنه تعافى بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي، بيل ريدي، صفقة جوجل.

وأوضح أن المنصة بدأت بطرح التكامل الإعلاني الجديد منذ بضعة أسابيع، وهي تشهد نتائج إيجابية.

وقال ريدي: تركز هذه الشراكة على تحقيق الدخل من العديد من أسواقنا الدولية غير النقدية حاليًا عن طريق تمكين عرض الإعلانات عبر بنترست من خلال مدير إعلانات جوجل”.

وأضاف: “بدأنا منذ بضعة أسابيع، وقد بدأت النتائج بالظهور، ويتوسع طلب إعلانات الطرف الخارجي كما توقعنا”.

ولاحظ ريدي أن بنترست لديها 80 في المئة من المستخدمين خارج الولايات المتحدة، مع أنهم يمثلون 20 في المئة فقط من الإيرادات.

وتساعد شراكة جوجل في زيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم في الأسواق الدولية.

وتحدث الرئيس التنفيذي لمنصة بنترست عن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتنسيقات الجديدة لبناء قاعدة المستخدمين والتفاعل.

وقال ريدي إن المنصة طرحت ميزة الصورة المجمعة، التي تتيح للمستخدمين استخدام الملصقات والأشياء من أجل إنشاء صورة جديدة، لجميع مستخدمي iOS على مستوى العالم.

وقالت المنصة إن 75 في المئة من الصورة المجمعة لديها دبوس منتج قابل للتسوق، مع أنها لم تذكر شيئًا عن أرقام التحويل.

وأطلقت المنصة في العام الماضي ميزة التنظيم التلقائي للمستخدمين، التي تتعرف الدبابيس المماثلة وتدفع المستخدمين لإنشاء لوحات.

وأدت هذه الميزة إلى زيادة بنسبة قدرها 30 في المئة في اللوحات الموجودة ضمن منصة التواصل الاجتماعي.

وقال ريدي أيضًا إن أدلة البحث المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للمنصة تساعد المستخدمين في تحديد الاستفسارات وتقربهم من مرحلة العمل أو الشراء.

وبدأت بنترست في شهر نوفمبر الماضي بتجربة أداة جديدة لإدماج نطاقات أنواع الجسم في البحث من أجل زيادة شمول النتائج.