بايدو تتعاون مع لينوفو لإبراز الذكاء الاصطناعي في الهواتف

أبرمت بايدو شراكة مع لينوفو لإبراز تقنيتها للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر هواتف لينوفو الذكية، في تعاون حديث مع شركة مصنعة للهواتف؛ إذ تسعى بايدو إلى الحصول على استخدامات عملية لنموذجها للذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الشراكة استخدام لينوفو للنموذج اللغوي الكبير Ernie، وتشبه هذه الشراكة تعاون بايدو مع سامسونج وهونر.

وتبيع لينوفو هواتف تحمل علاماتها التجارية، وتمتلك أيضًا العلامة التجارية للهواتف المسماة موتورولا.

ويوجد Ernie في تطبيقات المتصفح ومتجر التطبيقات للحواسيب والأجهزة اللوحية من لينوفو.

وأصبح بيع الهواتف الذكية التي توفر مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل روبوتات الدردشة والترجمة في الوقت الفعلي، اتجاهًا عالميًا جديدًا بعد أن أصبحت التكنولوجيا شائعة في أواخر عام 2022 مع إطلاق ChatGPT.

وينظر إلى جوجل على أنها رائدة في الهواتف الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال هواتف Pixel والذكاء الاصطناعي القائم على السحابة، في حين أفادت التقارير أن آبل تعمل على جلب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى آيفون.

وتتوقع شركة الأبحاث كاناليس أن 5 في المئة من الهواتف الذكية التي من المفترض شحنها عالميًا في عام 2024، أي 60 مليون جهاز، هي هواتف ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ولا تتوفر خدمات الذكاء الاصطناعي التي تدعمها شركات أمريكية، مثل OpenAI وجوجل، في الصين، مما يترك السوق للشركات الصينية.

وتضم السوق الصينية الآن أكثر من 200 نموذج للذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك نماذج من منافسي بايدو الرئيسيين، علي بابا وتينسنت.

وقالت بايدو في شهر نوفمبر الماضي إن الشركات بحاجة الآن إلى التركيز على تطوير الاستخدامات العملية.

وتطور العلامات التجارية للهواتف في الصين نماذجها للذكاء الاصطناعي ضمن الجهاز، مثل هواوي وشاومي وفيفو، مع أنها لم تكشف عن التفاصيل.

ويساعد هذا التعاون بايدو في مجال الهواتف الذكية، كما يمنحها إدماج مزاياها للذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية وصولًا إلى كميات كبيرة من البيانات التي قد تساعد نموذجها اللغوي الكبير في اللحاق بشركات الذكاء الاصطناعي المنافسة في الولايات المتحدة.

وقال إيفان لام، المحلل في شركة الأبحاث كاونتربوينت: “تعد مسألة إضافة النماذج اللغوية الكبيرة إلى الهواتف الذكية بمنزلة اللحظة المناسبة من أجل الترويج لمزايا الذكاء الاصطناعي الضرورية على المدى الطويل”.