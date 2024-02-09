إكس تدخل عالم المصارعة الترفيهية عبر بوابة WWE

دخلت إكس عالم المصارعة الترفيهية من خلال تعاونها مع اتحاد WWE، إذ وقعت منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير إيلون ماسك عقدًا لمدة عامين مع اتحاد WWE من أجل استضافة سلسلة أسبوعية حصرية جديدة.

وتوفر السلسلة الأسبوعية المسماة WWE Speed مباريات محددة التوقيت من المفترض أن تستمر لخمس دقائق أو أقل.

ومن المقرر أن يشارك المصارعون المشهورون عبر امتياز WWE في WWE Speed. وتتمثل الخطة في أن يُصور العرض مع جمهور الاستديو، مع بث حلقات جديدة كل أسبوع، بدءًا من هذا الربيع.

ويُعد المحتوى حصريًا، ولن يُعاد استخدام المباريات من برامج WWE الأخرى، مع ظهور حلقات جديدة أول مرة لمدة قدرها 52 أسبوعًا في السنة.

وتعد الصفقة دفعة كبيرة في مجال الترفيه لمنصة إكس، التي أعلنت صفقة مكونة من 10 عروض مع Range Media Partners في الشهر الماضي، بالإضافة إلى عروض جديدة لمضيف سي إن إن السابق، دون ليمون، ومضيف البرامج الحوارية الرياضية، جيم روما، وعضوة الكونجرس السابقة، تولسي جابارد.

وبثت إكس محتوى حصريًا من قناة Fox مرتبط بكأس العالم FIFA في العام الماضي، ومن المفترض أن تبث هذا العام بعض المحتوى من NBCUniversal المرتبط بأولمبياد باريس 2024.

وتعد الرياضة، ويشمل ذلك المصارعة، محركًا رئيسيًا للمحادثة عبر إكس.

وأعاد اتحاد WWE صياغة صفقات حقوقه منذ أن أصبح مملوكًا لشركة TKO Group Holdings، وهي شركة فرعية مملوكة لشركة Endeavour Group Holdings.

ووقع الاتحاد سابقًا صفقة مدتها 10 سنوات بقيمة قدرها 5 مليارات دولار مع نتفليكس مقابل حصول المنصة على حقوق Monday Night Raw وحقوق WWE الدولية.

وتعد WWE Speed بمنزلة صفقة صغيرة نظرًا إلى ظهورها الأسبوعي ومدتها القصيرة، مع أنها تشير إلى رغبة WWE في تقسيم الحقوق والبحث عن طرق جديدة لإضافة إيرادات جديدة منذ أن حصلت شركة Endeavour Group Holdings على حصة مسيطرة.

وتحصل إكس من خلال الصفقة على محتوى حصري يشمل الرياضة والترفيه، ويتمتع بجاذبية إعلانية، ومن المتوقع أن توفر إكس WWE Speed للمسوقين في محاولة لتوسيع نطاق أعمال الرعاية.