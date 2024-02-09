أوبو تكشف عن هاتفها الجديد Oppo Reno 11F

أعلنت أوبو هاتفها الجديد Oppo Reno 11F كأحدث الإصدارات الجديدة ضمن سلسلة Reno 11 التي بدأت الشركة الصينية إتاحتها منذ مطلع العام الجاري.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع أولد قياسها 6.7 إنشات بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ودقة قدرها +FHD، وطبقة حماية من زجاج “باندا”، ودرجة سطوع تصل إلى 1100 شمعة تدعم تقنية +HDR10، وتحتوي الشاشة على نتوء علوي يضم الكاميرا الأمامية بالإضافة إلى مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الجزء السفلي منها.

ويتمتع هاتف أوبو Oppo Reno 11F بتصميم مسطح مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65، مع ثلاث كاميرات خلفية بارزة؛ الكاميرا الرئيسية منها بدقة قدرها 64 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا “ماكرو” للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بواجهة ColorOS 14 المبنية على نظام أندرويد 14، ويحتوي الهاتف على معالج Dimensity 7050 من ميدياتيك مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت يمكن زيادتها عن طريق إدراج بطاقة ذاكرة خارجية microSD، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واطًا، ويمكن شحن البطارية كاملةً خلال 48 دقيقة، وفقًا لما ذكرته شركة أوبو.

ويتمتع هاتف Oppo Reno 11F بالعديد من المزايا الأخرى، إذ يأتي الهاتف مزودًا بوضع Clear Voice الذي يعمل على خفض الضوضاء المحيطة حتى 40 ديسيبل في أثناء المكالمات لجعل الصوت واضحًا، كما يحتوي على خاصية Link Boost لتقوية استقبال الشبكة اللاسلكية لتسهيل المكالمات ونقل البيانات، ووضع Ultra-Volume الذي يمكنه زيادة مستوى الصوت بنسبة تصل إلى 300%.

ويتوفر هاتف Oppo Reno 11F بعدة ألوان منها الأخضر والأزرق والأرجواني، بسعر قدره 300 دولارٍ أمريكي.